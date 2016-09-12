自由廣場》〈澄社評論〉兩岸議論不能沒有是非

從一場婚禮談起

◎ 何信全

報載某政府卸任官員朋友的孩子兩岸聯姻，親友數十人欲來台，對岸卻遲至婚禮前一天才核准新娘父母二人成行，以致婚禮場面冷清。這位卸任官員不怪對岸限制人民到台灣參加婚禮，既違背人民遷徙自由，也極不盡情理，卻怪罪台灣新政府不承認九二共識！這一件小事，反映台灣內部的兩岸議論，已到了是非不分的地步。

五二○新政府上台，對於兩岸爭執的九二共識問題，蔡英文總統就職演說以九二會談歷史事實，現行憲法及兩岸人民關係條例，以及民主原則與普遍民意之論述，在遵循國家現行法制架構下展現最大善意。然而對岸依然中斷官方互動，並限縮陸客來台，也對台灣國際參與施加壓力。台灣展現彈性與善意之後，對岸依然強硬，讓許多國人有軟土深掘得寸進尺之反感。對岸的回應，當然有其策略運用考量，企圖誘導台灣內部對新政府的反彈聲浪，逼使新政府在兩岸議題上做出更多讓步，偏偏不少人有意或無知地正受對岸此一策略操弄。

中國在習近平當權之後，加緊思想言論自由控制，對維權人士無情打壓，國際上許多中國問題專家，對於習近平將來是否會依例卸任，已多持保留態度。中國正在進行新強人威權體制，不只反獨，也不容許民主政治存在。香港即是活生生例子，北京不僅對香港民主訴求強硬回應，銅鑼灣書店事件之後，更讓人見識所謂一國兩制的真實面目。對於兩岸交流限縮造成若干產業不利影響，新政府當然應該盡力協助扶持；然而看看香港處境，台灣民主選擇底線可以不堅持嗎？

議論兩岸，應該誠實面對華人世界離心離德的真正根源所在，才能有公允之論。的確，兩岸如果能透過良性互動，創造互利雙贏局面，必能開展華人世界的復興。然而只要求台灣接受對岸一中原則，卻不要求對岸展開民主化進程，並依循民主原則推進華人世界之進步，實在不知是非公道何在？兩岸關係面臨轉折之際，是不是也應該勸勸習近平推動中國民主化，而不是只施壓華人的民主櫥窗台灣放棄民主原則接受九二共識。

（作者為政治大學哲學系教授）