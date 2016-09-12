自由廣場》該去天安門廣場抗議才對吧！

◎ 林志豪

觀光業者要上凱道抗議「要客源」，我覺得很奇怪，客源明明是增加的，不只行政院發言人說過來台觀光客今年前七月成長七．九％，而且我GOOGLE後還發現包括泰國來台觀光客成長三十五％，韓國增加二十九％，日本觀光客也增加十七％，越南、菲律賓也都有一成以上的成長；老實說，台灣觀光業應該是「情勢一片大好」才對，怎麼會上街抗議遊行「要客源」？

難怪有網友說，不是沒有客源，是去抗議的業者沒有經營能力！就像星期天報紙報導，平平做鳳梨酥，有人一樣大賺，這難道不是個很好的例子？

每個行業都有人生意難做，甚至做不下去。但人總要有點志氣，證明自己的能力。何況政府已經釋出善意，提供紓困貸款（我是很反對這種做法，要紓困觀光業者，不如紓困失業年輕人，或者把這些錢拿來幫助年輕人創業吧）；更何況，說到底，真要抗議，也該是去天安門廣場向中國政府抗議才對吧！

（作者在超商打工，新北市民）

◎ 李毅清

政府研擬多項方案救觀光產業，個人建議不妨將「國民旅遊卡」的「國民旅遊補助費」改由士農工商、弱勢團體輪流享用，不再只是公務員獨享，應更有助於觀光產業發展。

國民旅遊卡發生多次「假旅遊、真領錢」的弊端，失去發卡本意，而且可以本地刷卡消費也會折損觀光的效益。也因此如果國民旅遊卡的經費改由各行各業「一年一換」全民共享，並限定國內跨縣市團隊旅遊，相信可以活絡國內旅遊市場。（作者為退休教師，台東市民）