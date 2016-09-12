自由廣場》與觀光業者的專業對話

◎ 祝祥麟

九七的前幾年，在一個投資效益的研討會上，我請教大家在實務上，有無回收年限和內部投資報酬率（ＩＲＲ）何者為重的考量。一位來自香港的人士說，我們現在只看回收年限，例如超過四年就不考慮（投資），因為那時候就要「九七回歸」了。語畢，大家都笑，不過他說這是認真的。

對於產業發展的外部總體環境，有所謂PEST分析：政治（Political）、經濟（Economic）、社會（Social）與科技（Technological）。對台灣觀光業者來說，馬政府上台，放寬中國觀光客來台限制，當然是政治因素的利多，這也是強弱危機分析（SWOT Analysis）的機會（Opportunities）。

不過，現實面中客是中國的政治工具，也是台灣的政治表態。這是一放一收、一主動一被動，不對等之下，機會可能隨即化身為威脅（Threats）。小英的中客不會少這句話，是指她不會限縮名額，也是她能力所及；如果這種語言不會解讀，怎會經營事業？

中國對其出國旅遊的遊客「收放自如」，也不是獨薄台灣，過去中日釣魚台，最近中韓薩德反導彈，中國都曾玩過限縮中客數量的招數。專營中客團的業者，如果有前述港商的投資敏感度，馬英九連任後四年就應知是最後安全期限了，過此就是投資風險，只能自己吸收。

業者對風險的輕忽，也反映在國道火燒車事件上。事發後，指出這是個案，並抵制交通部所提再發防止的提議。持平而論，所提對策也許不適用，但沒有進一步利用政府的有心（用心）和資源，進行安全管理的優化，實在是鴕鳥（二○○八年中客來台以來，共有三百九十人受傷，九十人死亡，很有可能是「系統」出狀況），影響所及，就是對團客的衝擊！

去年十月，香港人「反自由行」、「反水貨客」，抵制中國遊客活動，港人也以「蝗蟲」來貶抑中國遊客。相對台灣的人情敦厚，普遍還是比較歡迎或不排斥中客的環境。在這樣有利的社會氛圍下，業者更可以去思考哪些是不能改變的，哪些是可以操之在我的，以及如何因應團客減、自由行增加的「內部競爭」，以及和日韓、東南亞同業搶食中客的「外部競爭」，這才是經營者的專業思考重點。

（作者為上市公司經理人）