自由廣場》賭博業史上最慘痛的投資

◎ 葉智魁

繼新加坡開放「整合性度假區（Integrated Resort）」允許賭場設置其中於2010年開幕後，國內支持者的訴求部分調整為「新加坡模式的綜合度假區」，強調賭場只佔總面積的5％，其它95％是五星級飯店、大型歌劇院、博物館、購物商場、國際美食街、室外大型主題樂園等的說詞——亦是澎湖國際化推動聯盟執行長莊光輝日前（9/8日）投書「為澎湖公投IR說幾句話」之所言。

然而，事實上這類型的度假區（IR）其實就是1990年代拉斯維加斯為了因應美國各州相繼開設賭場導致面臨客源減少之困境，所提出的應變作法——當時拉斯維加斯為了因應客源被各州所新設賭場搶食的壓力，決定花費鉅資意圖將原本屬於「成人樂園」之賭城改造成為「發展家族性姓觀光、適合全家出遊的度假區」，希望藉此能與各州相繼開設之Casinos做出區隔以提升競爭力，不料這項十年間花了120億美元進行改造的計畫，卻因衍生許多問題而慘痛收場的失敗經驗，美國三大無線電視台之一的ABC就曾針對這項改造的始末與所導致的問題，先後在其極具權威性之知名新聞性節目特別製作了深入的專題報導（詳見後述）——亦即國內支持者近年提倡之所謂的「新加坡模式的綜合度假區」在本質上仍是拉斯維加斯上個世紀九十年代的「失敗過去式」，而新加坡開賭之後也造成「全民皆賭、官員貪賭的現象」。

拉斯維加斯在1990年代初，因面臨各地開設賭場的競爭，企圖將原來限制級之成人樂園的形象，透過轉型，改造成充滿陽光、適合全家同遊的娛樂度假區，當時改變拉斯維加斯「罪惡之城（Sin City）」的意象的具體作為是，各大賭場紛紛大幅度引進迪斯奈樂園型的設備與元素，營造適合親子旅遊的環境與氛圍，拉斯維加斯官方觀光局則配合花了數百萬美金做宣傳，業界與官方結合，不遺餘力地設法將其營造成為適合全家同遊的度假區（ABC 20/20, 1997; ABC News, 2002）——10年間投資了120億美元（約3,600億台幣）進行全面改造，然而卻在一兩年的時間衍生許多問題最後是慘痛收場，堪稱一次付出極高代價的賭博。

這場大改造，以米高梅公司（MGM）為例，原本他們的確想要走親子友善的路線，試圖以重金把飯店規劃打造成主題樂園。然而全家同遊帶來的結果是，有些父母根本就賭得天昏地暗、忘了自己的孩子(https://www.youtube.com/watch?v=SiA0ezVtS8A)；而當父母去賭博的時候，孩子就四處閒晃殺時間。城內到處可看到限制級的色情小冊子和廣告看板、成人誘惑品，但父母又不喜歡孩子問起。看似非常好玩的賭博，對小孩來說實在非常不適當，造成的負面效應大到無法應付。在這方面投資最大的米高梅遊樂園（MGM Theme Park），開幕後才僅僅經營了9個月的時間，便因衍生太多問題而關門大吉，其他同業也沒有成功的例子。於是1990年代企圖改造成陽光且適合全家休閒去處的拉斯維加斯，轉型失敗後決定走回頭路，將拉斯維加斯營造成更甚以往之夢幻般的成人樂園，如ABC News影片中所述(https://www.youtube.com/watch?v=nNQsMXnWpWI)，在2000年起已變回成人的銷金、銷魂窟，拉斯維加斯現在的主流是罪惡和肉體，是比以往更情慾氾濫的罪惡之城（Sin City）。事實證明：將Casino賭場營造成適合全家同遊的娛樂度假區（IR）是莫大的錯誤。

明顯地，根據主客觀條件及拉斯維加斯發展之實際經驗的分析，而新加坡開賭之後也造成「全民皆賭、官員貪賭的現象」；在各種因緣均不具足的情況下，企圖藉在離島開設「觀光博弈特區」，以振興地方經濟、發展觀光事業的訴求（與期待）是不切實際的。所以10/15日的第二次「澎湖博弈公投」，鄉親們應該堅決予以否決。

（作者為國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系教授）