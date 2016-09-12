鏗鏘集》「戰勝國」與轉型正義

國民黨確實「天才濟濟」，有人看了蔣介石日記，高論打敗日本的不是原子彈，而是「中華民國」抗戰；有人放言「轉型正義」是戰敗國的事，「中華民國」是戰勝國，沒有轉型正義的問題。

去史丹福大學研究蔣介石日記的人不少，沒有人推翻原子彈迫使日本投降的結論；中國半壁江山已投降日本，而日本在受兩枚原子彈災難之後才宣布投降，蔣介石也受盟軍指派在中國戰區受降；可見只有盲目的天才，才會否定原子彈的威力。

論述「戰勝國」不需轉型正義，也可以得天才獎。美國與「中華民國」同屬二戰「戰勝國」並無爭議，而兩國都有轉型正義：二戰時，美國軍隊仍黑、白隔離，戰後為追求種族平等，民權運動加速推展；日本偷襲珍珠港之後，十一萬日裔美國人被關進集中營，經過幾十年努力，美國政府對被關的日裔道歉、賠償。

蔣介石的「戰勝國」，因為不知改革，讓毛澤東一伙煽起革命，把蔣幫趕出中國，完成轉型正義。蔣家流亡台灣，進行黨國統治，佔有私產及日產，製造二二八屠殺及白色恐怖，又累積更多不公不義，再面臨一次轉型正義。

現代談轉型正義，主要在清理列寧政黨獨裁、剝奪自由人權、竊佔私產的暴政，東歐各國都如此；中國兩個列寧黨，一個在台灣正面臨轉型正義，另一個在中國，將來也會面臨更嚴重的轉型正義。

中共政權的三反、五反、勞改、文革、天安門事件，暴政造成人民精神、生命、財產損失無可計數；國民黨流亡者的親人，在中國更被列為黑五類鬥爭；國民黨怎麼還有臉去貼人家的冷屁股？中國人加油，你們更需要轉型正義！（作者王景弘，資深新聞工作者）