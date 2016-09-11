自由廣場》體育署長幾品官？

◎ 張博智

里約奧運成績不如預期，還前後出了不少狀況：球員臨時罷賽、禁藥疑雲、贊助商風波……，有人歸因於狀況連連影響軍心士氣，才是競賽失利主因。

里約鎩羽而歸，更是掀起軒然大波，聽聞田徑協會蔡辰威理事長率先辭職以明志，同時還鼓勵各單項協會理事長們也跟進。成績差，風波惡，矛頭竟指向體育署長何卓飛，認為何署長領導無方，理應辭職謝罪。

到現在，我才知道一個體育署長這麼重要；但我實在不知道，奧運失利，該負責的竟然是體育署長。體育署，教育部轄下的機關，署長是個事務官，所管預算猶如九牛之一毛，它能發揮多大的功能？即使在升格為體委會的時代，除了位階不同之外，預算也是極其有限，主委能一言九鼎嗎？除了預算少，窮機關卻常要面臨各方索求，捉襟見肘，難以為繼，署長只能處處鞠躬哈腰賠罪，小官署還能指揮管制財大氣粗、政商關係良好、甚至上達天聽的單項協會理事長嗎？

按照現在的分工體制，體育署做的只是撥補預算、溝通協調，其他諸如選訓賽的大權都旁落在體育總會、各單項協會自主了吧？這樣有責無錢無權的體育署，既無法做好耶誕老公公，更別想發揮衙門領導威風，這樣的體育署長能負起什麼樣的責任？里約奧運兵敗，要體育署長負責辭職，不是打錯靶，就是蓄意轉移焦點、推卸責任。

我國有多少單項協會？小小體育署又有幾個人？分工負責，單項協會其實是主其事者。如今究責，體育署當然有該負的責任，但各單項協會理當反躬自省、確實檢討。至於身為田協理事長，蔡辰威出錢出力、貢獻良多，但在這關鍵時刻辭職又要人跟進，就顯得意氣用事了，實在不宜。

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長）