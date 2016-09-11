自由廣場》老人不是沒有生產力

◎ 蔡木章

台灣進入老人化社會應是眾所周知，六十五歲以上老年人口業已急遽增加，「老化指數」在今年更可能破百，亦即老人開始超過小孩，雖後更將快速增加，速度之快是前所未見。

因此，倘按照政府的邏輯，老年人口都需要長照的話，則再多的錢亦無法填補這個無底大黑洞。雖說人會老化、死亡是自然的定律，但老人社會會有老年問題，並不一定有問題老人，在變成問題老人之前，政府如有能力防範於未然，則老年問題勢將迎刃而解。

面對老化問題，要有公共衛生的疾病預防概念，猶如河川整治，倘執政者放任源頭污染源不管，卻要求下游強力整治，不僅緣木求魚，更是事倍功半。長照除開拓財源，更重要的是減少需要長照的人數。

在農村，六十五歲（即定義上的所謂老人）從事農作算是幼齒（或中齒），在鄉下，逾七十歲仍繼續務農者比比皆是。承租筆者老家農地種植芋頭、水稻的，正是一對年逾七十歲的老夫婦，他們自食其力、不必向兒女伸長手、無須他人照顧、更無須政府的長照，深信「有事做，較不易生病、不易老化」的定律，日出而作，日落而息。

解決問題是政府的責任，複雜的老年問題，不能期待用單一方法（尋找財源）去解決。政府必須提供或協助這些長者成為健全者，而非被照顧（長照）者，並應持續開發年長者的生產力，讓「老有所終、老亦有所用」，如此才是釜底抽薪之道。政府倘真能讓所謂「老化指數」的數字僅供參考，則不僅證明其執政能力確實勝過前朝，更是人民之福、社會之福、國家之福。

（作者為營養專員）