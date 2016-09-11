自由廣場》不戒毒還求藥頭繼續餵毒

◎ 金人彥

九一二觀光業者的凱道遊行在即，政府為此將提撥三百億優惠貸款提振觀光業，但遊行活動的發言人卻毫不領情直言：「我們要的不是錢、是客源！」說到底，九一二即將上街的這批觀光業者，並不能代表台灣整體觀光業，而只是一批受害於馬政府錯誤政策，並就此怠惰不思自我調整營運策略的觀光業者而已。

這批即將在九一二上街抗議蔡政府的觀光業者，主要是在過去馬政府與國民黨主導的緊密連結中國、吸收中國客源與錢流的錯誤政策下，賺得甜頭並希望就此長久大發利市的特定業者。但平心而論，台灣整體觀光環境對幅員遼闊、到處不缺名山勝水的中國遊客而言，本就難有太大的吸引力，馬政府時期之所以中客來台數量大幅增長，實是國、共合流，將台灣經濟命脈鎖入中國的「促統」大戰略之一環，是中共「以商逼政」策略的一個實踐側面，所締造的那番經濟榮景，只是一種虛胖的經濟成長假象。

如今蔡政府上台，中共立馬大幅限縮中客，引得這批曾大收漁利的業者荷包緊縮，於是集結上街，堂而皇之要求蔡政府應承認「九二共識」，全然不顧台灣承認「九二共識」後的無窮後患。此一現象正足以向蔡政府及台灣民眾證明：中國客與中國錢，從來就不是一帖提振台灣經濟的良藥，而只是一種足以啃食台灣人良心與理智，進而喪失自我主權意識的特級毒品。

九一二，正好能讓我們親眼見證，那些中國客與中國錢的成癮患者，毒癮發作的樣子。我們絕不以此為喜，而是怵目驚心、搖頭嘆息，祈禱整體台灣社會及政府，必須刻骨銘心、引以為戒，不應繼續讓台灣各領域、各行業的人們，不幸沾染類似的毒癮。設若蔡政府在此波遊行的壓力下，竟允諾承認「九二共識」，繼續為這批毒癮發作者招徠更多的中國客與中國錢，就實在無異於為毒癮患者注射更多毒品了！蔡政府能不戒之、慎之嗎？

吾人誠心建議：蔡政府不只不應為其開拓中國客源，還應積極輔導其轉型，努力開拓他國客源與錢流，幫助這些可憐的毒癮患者徹底戒毒才是。

（作者為台南市民）