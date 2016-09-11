自由廣場》宮女二進宮

◎ 黃子維

故宮博物院因擁有大量世界級的館藏文物，過去幾十年來都成為國外相關單位極力爭取的邀展對象，早已成為台灣落實「文化外交」、突破外交困境的領航旗艦。對中共而言，故宮的「機密」，或許不在於平日的維運與收藏，而是與國外各項正在進行中的合作關係。這部分的內容，馮明珠必然知之甚詳，極可能成為對岸想要「借重」她的關鍵考量。

今年二月，《金融時報》在介紹故宮南院時特別提到，台灣正利用「博物館外交」提升國際地位，並透過歷史的回顧及文物的展示，營造台灣做為區域貿易樞紐，而非中國一省的形象。此外，文中也引述《兩岸故宮的世紀傳奇》一書的作者Mark O’Neill，他表示，故宮博物院扮演非常重要的外交角色，因為台灣被許多國際組織排除在外。令人玩味的是，《金融時報》當時也採訪了時任院長的馮明珠，她表示，「我認為許多國家都很踴躍邀請我們與其合作的原因在於，他們無法與我們在政治上交流」。

舉例而言，二○○三年七月，故宮博物院在德國柏林舉辦「天子之寶」展覽，總統夫人吳淑珍出席擔任開幕嘉賓。二○一四年六月，在日本東京舉辦「神品至寶」展覽，雖然總統夫人周美青沒有出席開幕儀式，但仍在展期中以特別貴賓身分前往東京。

值得注意的是，透過故宮博物院的國外展覽，推動「文化外交」與「夫人外交」，看似行之有年，但絕非一蹴可幾。二○○三年擔任德國聯邦藝術及展覽館館長的Wenzel Jacob就曾表示，「天子之寶」展覽能夠實現，是雙方長達十年交涉後才獲得的成果。換言之，馮明珠過去三年多擔任院長所經手的國際業務，其影響範圍可能涵蓋往後十年故宮博物院的對外合作項目。

故宮業務與外交事務牽連甚廣，絕非一句「沒有機密」可以輕易帶過。如何亡羊補牢，政府應明快處理。

（作者為文字工作者）