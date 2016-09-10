自由廣場》中後段大學「分發」到災難

◎ 陳國祚

今年的大學申請入學，80,110人報名，獲分發人數46,434人，缺額10,317創歷史新高，同時有33,676人落榜。一萬多個缺額，又有三萬多人落榜，這充分顯現了申請制度必然的配對失敗現象！這配對失敗或落榜原因，在嚴格的統計驗證下，不是由於學生的程度太差所造成，而是由於篩選倍率大於每人平均通過一階的校系數，又隨機下的必然校系重複現象所造成的。

各校為了補足差額，不斷的擴大篩選倍率；但，前段學校篩進了越多的學生，就造成越多的重複，就有更多的學生進來搶同樣的名額，也就有更多的前段學生落榜。所以，擴大篩選倍率的結果，是前段學校把中段的學生也吸了進來，但又使被篩進的學生落榜，把優秀的學生排除在升學管道之外；因此中、後段的學校缺額也就會更多，學生的素質同時變差；所以說提高篩選倍率正是「以鄰為壑」。

在現今申請分發先於考試分發的現況下，學校為了先搶學生，必用各種手段不斷的擴大申請名額來「先搶先贏」，也於是必然的造成「先分發的吃掉後分發的」。但，當學測申請制吃掉了指考分發之後，「必然的配對失敗」所造成的缺額及落榜問題無法被指考分發所補救時，缺額及學生素質下降，將會是中、後段大學的重大災難！

所以，「統一一次分發」才能使各個管道合理平衡，也才能解決缺額及學生素質下降的「配對失敗」問題。

（作者為電子業）