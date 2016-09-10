自由廣場》故宮戰略價值

◎ 范姜提昂

故宮前院長馮明珠利用「兩岸條例」賦予機關之彈性，自己核定在卸職三個月之後就可前往中國，原因是故宮事務並未涉及機密！

假如台海兩國友好，勉強可說故宮沒有機密；但如今，公認習近平好大喜功，甚至研判，對台動武的可能性比前面幾任領導人都高。關於故宮文物，平日中國總是說：放在台北，跟放在北京一樣。不過一旦戰火爆發，故宮文物必定成為解放軍「最大的牽掛」！

文革「打砸搶」可能給世人「中國不重視文物」的錯覺。其實，中共極力標榜民族主義，既說到民族，老祖宗的文物與榮耀怎可能不要？文革大混亂，中共中央下令保護紫禁城，意思就有夠清楚！一九四九年，解放軍攻北平，毛澤東對國民黨守將傅作義說：「當初八國聯軍火燒圓明園，搶掠了我們多少文物珍寶。現在，如果我們自己毀了紫禁城，破壞了那些文物古蹟，那是要被子孫後代唾罵的！」

於是雙方達成協議，和平解放北平，現在北京完好，就在此一念間！也證明中國絕對在意台北故宮文物；直言之，兩國若開戰，故宮文物是解放軍發動攻擊的最大顧慮！

國人勢須面對中國崛起的事實，何況我國曾經有過的「相對優勢」幾乎都不再！不少獨派朋友因為厭惡中國，而主張故宮文物通通還給中國。坦白說，划不來！問題是還了，卻不可能換得台獨，因為台獨違反中共教條，誰答應誰下台。

馮明珠說「故宮事務不涉機密」乃中國觀點。換成台灣觀點，誠如名嘴的玩笑話：住故宮附近最安全，因為中國導彈絕對不敢打。故宮文物是戰略武器，運用之妙，念間。（作者為資深電子媒體工作者）