自由廣場》無聲艱苦人沒空上街

◎ 劉瑩

雖然年金改革最近吵得很熱，二十萬人上街，但上街的都是退休軍公教，真正棘手的勞工年金問題，反而相對沉寂。為什麼說勞退問題才是最棘手的？因為目前公教的退休待遇非常優厚，在不影響基本生活的前提下，有大幅縮減的空間。比如公教退休年齡延後十年，六十五歲退休，在國際間仍屬早退，加上月退俸降到兩萬五，就可以解決退撫基金的破產危機。反觀勞退，已是極度壓縮的給付，退休年齡目前是六十五歲，延後的空間只剩三、四年，加上許多退休勞工每月其實就只一萬多的生活費，再縮減的空間小，財務困境當然棘手。

照目前的初步估算，勞工平均每人可能要多繳近兩千元，才可以達成勞退的財政平衡。兩千元多嗎？如果月入兩萬多還要養家，兩千元可能是不可承受之重。日前一名網友在批踢踢說，他月入兩萬八，老婆懷孕不上班後，他只能吃白吐司度日了。如果再扣這些勞工兩千元，請問他們要吃什麼？更何況老闆的負擔也會跟著調高，只好去扣勞工原本的年終等既有福利，勞工更是雪上加霜。

當部分人民基本生活的權利受到威脅時，政府就應該主動調整國家資源的配置。建議小英，退休軍公教調整所省下的稅金，不要拿回去藏起來，一部分可以回饋給在職軍人（非退休軍人）大幅調高危險加給，一部分可以拿去挹注勞退，就算讓在職勞工少漲個八百、一千也是好的。要及早溝通求取共識的，不是開會時大聲的那些人，是無聲的幾百萬艱苦人，這些人的憤怒，才會撼動你的執政基礎。

（作者為醫師）