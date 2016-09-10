自由廣場》無趴一身輕 不必十八相送

◎ 郭燕霖

退休教員劉明新老師願意放棄十八％的優惠存款，個人深感敬佩。筆者初識劉明新老師是在一九九七年暑假，筆者為台北市立師院公費生，那時劉明新老師擔任台灣教師聯盟理事長。台灣教師聯盟為深化台灣主體性教育，追求社會公義，辦理一系列營隊，筆者有幸參與，對於年金改革和十八％的議題有初步了解，而這些議題在當時師院所設計的課程完全沒有著墨，參加台灣教師聯盟營隊後充分感受到所謂的尊嚴是建立在公義的基礎上面才是真公義，基於此我加入人生中唯一的教師團體—台灣教師聯盟。

筆者的父母均為勞工，一九九六年大學填志願時，父母鼓勵我填師院公費生，理由不外乎老師是鐵飯碗，退休有國家信賴保護原則的年金制度，所以我選擇當老師。公費生就讀期間幾乎學雜費全免，每個月還有公費金三千多元可領，住學校宿舍也全免，畢業後每思及此，深深感受到政府對師培公費生的厚愛，一定要將所學貢獻社會。二○一一年立法院修正所得稅法，軍教二○一三年要繳所得稅，雖然馬英九總統任內改革有限，但是此項改革深得我心，落實憲法上人人平等的理想，而我教書時教到國民有繳納所得稅的義務時，也不至於心虛，會落學生之口實，因為有繳稅之後，課堂上我教得理直氣壯，讓我在學生和家長面前有尊嚴，絕非上街頭打著「信賴保護」的原則，絕非掛著「監督年金改革行動聯盟」上街頭偷取下一個世代的年金，無視年金破產之重要性，這樣的尊嚴不要也罷。

像劉明新老師願意放棄十八％的優惠存款，這樣的退休老師屈指可數，要期望第二個、第三個劉明新老師們跟進有其難度，所以年金改革會議務必要建立改革制度，會議中如有個人或團體退出也是其自由選擇下的意志表現，無需特別挽留。而會議中打著改革卻反改革的聲浪也勢必會層出不窮，如何讓社會中弱勢的團體（如私校教師年金改革聯盟）有發言的舞台，尚祈年金改革會議委員們繼續加油。

（作者為台灣教師聯盟理事）