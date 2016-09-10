自由廣場》年金怪獸 種姓制度

◎ 黃正中

年金改革在台灣絕非易事，就像是印度要改革「種姓制度」根本是難上加難，我們對照一下，「有權有勢的政務官和立委」是不是像是種姓中最高階的「婆羅門」，其後依許多職業的不同包括軍公教，對照劃分成「次種姓」稱為剎帝利、吠舍以及首陀羅，最低勞工就像是「賤民」。

種姓制度在印度，有許多人呼籲廢除，卻很難做到，引發許多社會亂象。然而台灣現行的「年金」制度，卻是過去十多年來，執政黨討好特定選民的傑作，執行至今，發現不少問題，這是後天所形成的共業。

內人還是空服員時曾經飛到印度馬德里，住在五星級的豪華飯店，目睹到在櫃檯的騷亂，原來是一位印度歸國僑民，外表看起來相當體面，顯然在國外相當有成就，登記時以英文登記，後來有人從他的姓氏追溯，發現是屬於賤民階級，所以被狼狽的趕出飯店，由此可見印度種姓的根深柢固。

台灣年金制度究其成因，過去政府的政務官以及民意代表們，在制定年金法案時，規劃自身利益而成為「婆羅門」階級；再則為討好選舉動員性較強的軍公教族群，給予高額的年金；最後是廣大的勞工，因為是一盤散沙，沒有強而有力的「代言人」，相對比較弱勢，成為最低年金的「賤民」，這是代議制度缺陷，所造成的年金怪獸。

但是只要政府提出「年金改革」問題根源，就會被既得利益者說成是抹黑、汙名化來模糊焦點。年金再不改革，財政會破產，債留子孫，這簡單的道理，卻像是哈利波特書中的佛地魔「那個不能說出的名字」，假如政府不能向民眾說明年金改革的理由，還有其他理由必須改革年金嗎？

改革過程是痛苦的，拖垮國家財政的元凶，特定族群退休以後，已經習慣獲得高年金所得外加三節獎金，害怕改革以後年金會縮水，群起責怪政府沒有盡到雇主應有的責任，提出「信賴保護」及「法律不溯及既往」的原則，希望能繼續領高退休所得，切割未來從公職退休的人，這是甚麼原則？難道年輕人只能怪自己太晚出生？

面對年金縮水，能夠無私無我，大公無私者幾希？在高年金所得的保衛戰中開始交相指責，軍公教指責「政務官以及民意代表」才是真正年金的元凶？反正都是別人的錯，這種無視政府財政惡化，更像是「國王的新衣」，假裝看不到政府財政惡化的問題。

筆者認為改革可以參考美國的社會安全制度（social security），一個國家只有一種年金制度，將不同族群「各自的保費分擔比例」改成通通一樣，未來年金的發放，只依照工作年資領年金沒有差異，這樣就不用吵來吵去，可符合我國憲法，人人平等的原則的普世價值，並且杜絕現在年金制度複雜，領多了沾沾自喜，領少了又覺得不公平。 （作者為國家太空中心研究員）