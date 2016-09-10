自由廣場》管仲經濟戰 時空穿越劇

◎ 劉一德

蔡英文政府上任後，拒絕承認九二共識，中國因此凍結對台的交流活動，包含緊縮觀光客來台旅遊，直接威脅到台灣許多觀光業者的生存，台灣觀光業者也將走上凱道發起自救大遊行。台灣觀光業者的處境，正證明台灣與中國交流是一條自我毀滅的道路。

中國《反分裂國家法》第一條到第六條，明文昭示併吞台灣的方法即為「兩岸交流」，所有的交流活動中，就屬經濟交流最為危險，也是中國併吞台灣的首要戰略方法。中國對台灣的一切經濟活動，都是以強化台灣對中國的依賴，以及弱化台灣的經濟體質為目的。台灣國內竟有論者主張應強化對中交流，利用中國這個世界第二大經濟體來為台灣經濟注入活水，實為荒謬之論。凡出此言者，若非天真無知，就為居心叵測，與中國同出一氣、裡應外合以求私益牟利。

中國以經濟交流作為併吞手段的歷史久遠，早在中國春秋時代，齊國欲併吞魯梁國，管仲向齊桓公獻計「齊國可重金大量購入魯梁國所產絲織服飾」，齊桓公從之，魯梁人民亦欣喜，兩國自此建立密切貿易往來，魯梁成為絲織服飾生產大國。計成，管仲說「魯梁是齊國的了」，令齊國中斷與魯梁的經濟往來，一時間魯梁人民失去所有經濟收入，全國經濟崩潰，其後魯梁人民紛紛歸降齊國，魯梁亡矣。

在二千五百年後的今日，中國正以管仲的經濟戰手段對付台灣，台灣觀光業的處境正如當時的魯梁國紡織業，一旦與中國建立經濟依賴關係，存亡就繫於對方之手。今日台灣觀光業者須仰賴中國觀光客維生，實為馬英九政府長達八年刻意配合中國經濟戰之後果。而今民進黨執政，應扭轉台灣觀光業乃至整體經濟對中國的依賴關係，以補貼、輔導的政策措施幫助業者度過轉型期，脫離中國經濟掌控，進而協助業者進行產業升級，朝向文化旅遊、生態觀光發展，擴展歐美日等國旅客，才是正途。

（作者為台聯黨主席）