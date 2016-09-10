自由廣場》被生存、被工作、被溫飽

◎ 鄭崇輔

中共以縮減來台觀光客人數進行所謂的「經濟制裁」，台灣旅行業者因為首當其衝，而將於九月十二日上街頭抗議！

對此，讓人感到好奇的乃是：過去大量開放陸客來台，何以一般人民對於經濟成長無感？而今，陸方只是單方面限縮來台的人數，就讓旅遊等相關業者急得跳腳？這是否意味著，過去高喊「一條龍」式的旅遊服務，僅是讓少數或特定企業受益，還是缺乏停損設置的經營風險？

再則，從整體經濟的角度論述，中共單方面縮減來台的陸客量，就足以讓旅遊業哀鴻遍野，那麼，這是否意味著過去觀光政策失當，如此一來，才造會成我們對於特定國家觀光經濟效益的高度依賴？而今日的痛苦，又是否可以視作是一種警訊？畢竟，倘若一個國家的經濟命脈，就這麼輕易會受另外一個國家的旅遊政策所影響或要脅，理應是要嚴肅看待並視作某種的「國安危機」？

旅遊業「要生存、有工作、能溫飽」的訴求並沒有錯，但是，如何將相關訴求轉化為各項具體的策進作為，這也許不該只是聚焦在是否要對他方讓步，而是要求執政黨如何廣開國際與島內觀光客源的配套措施；畢竟，不被威脅和危機控管的應變機制，我們才能保有自主發展的選擇權，而不是人家要你往東、你就不敢往西！

（作者為中國文化大學社會福利研究所碩士）