社論》歐巴馬與達賴喇嘛的紅地毯

立委林昶佐等一行日前前往印度達蘭薩拉，拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，並邀請達賴喇嘛來台國會演說。達賴喇嘛表示，樂意再訪台灣，強調和平要靠人們跨國界一起努力才能達成。對此，立法院長蘇嘉全表達歡迎之意。確實，經過馬政府八年黑名單，鋪紅地毯歡迎這位諾貝爾和平獎得主再度訪問台灣，此其時也。新政府，新思維，更應該打破馬政府的自我設限，彰顯自由、民主、人權的核心價值，如果連邀請達賴喇嘛一事都維持馬政府舊狀，就令人失望了。

二○○八，馬英九初次競選總統期間，爆發北京武力鎮壓西藏事件，國際輿論一片撻伐。當時，他還慎重其事發表聲明，強烈譴責武力鎮壓，揚言若中共當局繼續鎮壓西藏人民，而西藏情勢繼續惡化，如果當選總統將不排除停止派團參加北京奧運。結果，馬英九當選後，以上聲明化為廢紙，西藏情勢依舊惡化，北京奧運照常參加。反倒是，從此以後，西藏精神領袖達賴喇嘛列入黑名單，八年期間不准踏入台灣一步。原因很簡單：討好持續鎮壓西藏的北京當局。

此所以，新民意造就的新政府，歡迎達賴喇嘛來台訪問，包括蒞臨國會演講，舉行宗教祈福活動，相信社會各界也都會樂見其成。一如這次新政府的ＡＰＥＣ特使人選，固然要考慮到國際現實，但也不必事事乞求北京同意。事實上，處處想要討好北京，只會讓它得寸進尺、軟土深掘，從而不僅陷於自失立場的窘境，換來的也會是更大的勒索而非就此滿足。馬政府討好北京不遺餘力，連參加ＷＨＡ也採取先通過北京同意的模式，最終落得只有同屬一中、沒有各表的下場，國民黨還得修改黨綱繼續討好北京。眼前的教訓，新政府切記。

五二○以來，新政府四面出擊，改革議題一哄而上，反撲勢力集結自保，且抗爭活動演變成會吵的有糖吃，上街的團體一波接一波，完全執政竟被動不已。蔡英文總統稱，不希望別人用一百天來評斷執政的成敗，言外之意也應是自知有待改進之處不少。不過，平心而論，新政府也不是毫無可為。兩岸，台美，維持現狀至少維持可預測、無意外，特別是做到令美國方面放心，而穩住台美關係就是處理兩岸關係的確保，薄瑞光稱辜汪都沒對他說過九二共識，便是一例。甚至可以說，穩住台美關係，乃是新政府堪當大用的資產。

隨著中國軍事崛起橫衝直撞，其對韓國、日本到南海周邊國家的戰略擠壓愈來愈明顯，也因此刺激美國重返亞太。從日本新安保、韓國部署薩德到南海仲裁、美國參眾兩院通過重申台灣關係法與對台六項保證決議案，這些發展軌跡改變了台灣的外部環境，馬政府時代親中疏美日的風向不得不變了，這也是新政府基於台灣主體管控台海風險有利之處。或許，歐巴馬參加G20峰會遭矮化，北京未比照其他國家元首待遇鋪上紅地毯，台灣則鋪上紅地毯歡迎達賴喇嘛國會演說、宗教祈福，借力使力不是值得一試的亞太再平衡戰略實踐嗎？

新政府起頭難，可以想像，因為有內憂外患，甚至裡應外合。對內，蜜月期過後，重要的是調整執政節奏，讓改革議題依輕重緩急有策略地佈局展開，具有新民意支持的改革便儘早拿出方案與行動，切勿再庸人自擾受制於少數反改革勢力，如此執政也才能行穩致遠、創造政績。對外，新政府應善用台美關係的資產，讓兩岸關係重返國際政治脈絡，密切注意周邊國家對中國的「新防堵」，共同致力維護亞太地區的和平，而不是單打獨鬥地與北京從事不對稱賽局。此時此刻，既然上海統戰部長來台灣了，更可歡迎達賴喇嘛來台灣；兩岸關係再平衡，新政府不妨走出這一步。