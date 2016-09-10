自由談》看習大大臉色，何來生路？

九三反年金改革遊行，引出十幾萬人，看似陣仗不小，本質上卻是一次反小英的聯盟；國民黨被民進黨壓著打鬱悶太久，終於找到機會混在遊行隊伍中出來透透氣。而九三既然走出癮了，接下來的九一二觀光業遊行，想必也是反小英同盟再度集結露臉的機會。

洪秀柱領導的國民黨愈走愈極端，各種黨國不分的反動言論不堪入耳，在正常的民主體制下很難有再起的空間，自然會設法附身在各種抗爭遊行之中。最重要的是，雖然台灣大多數人必須為了生活奔波，但這些抗爭者與國民黨一樣，整天閒閒沒事，所以九一二遊行要大要小都不容易，大概可以維持一定的規模吧！

然而，不管人數多寡，九一二遊行的抗議訴求實在荒謬。中國觀光客減少，又不是民進黨政府不讓他們來，向民進黨政府抗議有何作用？如果要小英承認九二共識才願意來，這些中客根本就是政治工具，不是單純的觀光客。一個行業若要依靠這種高政治風險的顧客，再怎麼笨的人也知道背後有多大風險。

尤其，中國減少幾成觀光客，就可以迫使台灣退讓承認九二共識，不惜自我矮化，下次中國會更狠，直接要求台灣成為跟香港一樣的特區，否則全面中止中客來台。依照這些業者的邏輯，台灣是不是就該跪地投降，才能讓觀光業活下去？

其實，小英就職演說中雖然沒有九二共識，但基本精神就是維持兩岸現狀，也就是把兩岸關係納入中華民國體制與憲法架構之下。這已是小英最大的善意了，如果中國領導人為了那個虛假的名詞，寧可犧牲兩岸的交流，那也是中國自己的選擇，但是業者若要看這種政權的嘴臉，未來的命運不必求神問卜，就可以料到了。﹙蘇多﹚