自由廣場》正期軍校Ａ君

◎ 林風

Ａ君昨天又打電話給我，這是小英當選後他第二次打電話給我了。談的話題都一樣，他懇切期盼新政府對軍公教退休金改革要有魄力，而且他提出了很具體的改革方案。Ａ君是著名省中畢業，或許是年輕時基於愛國心，滿腔熱血去唸了正期軍校，後來以高階軍官退役。

Ａ君認為我對新政府講得上話，故希望我能傳達。其實是他太看得起我了，我雖然熱心提過一些財經和產業方面的建言，但是也還沒有發生什麼效果。至於軍公教退休制度，看到四、五十歲就可退休領終身俸，讓年輕人奉養；有些人過世了，眷屬還可以領半薪。只覺得甚不合理應該改革，並沒有深入去研究過，因此也不敢亂講。

Ａ君的話，本來我想就埋在心中，但是又覺得這樣子太對不起他，故還是提筆幫他寫一篇文章。就像熱愛土地的詩人吳晟老師一樣，當年他手無寸鐵反八輕，只能提筆為土地寫了一首名為「只能為你寫一首詩」的新詩，悲愴又無奈。

Ａ君講了許多，我想只取最簡單明瞭，聽起來也合理的這一段。他說：退休金是為了讓人維持基本的生活與尊嚴，因此應以本俸為主。所有的主管加給、津貼、特別費等等都不應列入退休金基礎。這樣的改革，對於廣大基層軍公教影響不大，只影響到生活已不虞匱乏之高級軍公教人員，卻可替國家省掉很大支出，讓退休制度較能永續。

（作者為民營企業從業人員）