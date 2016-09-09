自由廣場》從許厝遷校談「工業城市」治理

◎ 陳信諭

近來許厝遷校議題備受矚目，而高雄小港大林蒲鳳鼻頭（以下簡稱大鼻）的學童健康問題也隨之浮現。二○一三年，因校區狹小，舊許厝分校的學生順利遷入位於六輕旁的新校區，同時間，國衛院進行六輕附近的國小健康調查，發現四校的學生中，尿液都有檢測出致癌物質VCM經身體的代謝物TdGA。新分校距離六輕最近，濃度也最高。遷校後，新分校學生尿液中TdGA濃度顯著下降，顯示出濃度與工廠的距離有關。

此研究中尿液濃度上升的TdGA是否能證實因VCM升高所致，甚至直指為六輕排放導致，但因儀器與測量方法問題，目前仍是爭議所在，而遷校與否的癥結也由此開始。事件中，國衛院研究凸顯高污染的石化廠和附近居民健康有所衝突；但住宅區和工業區混合的地方，不是只有雲林六輕而已。

筆者所在的高雄小港大鼻地區於戰前日治時期開始發展石化業，戰後國民黨政權以國家力量大力扶植石化業，確定了高雄成為重工業城市，而大鼻地區就如同「高雄縮影」，成為被工廠包圍的孤島。而大鼻地區的學校與工廠比鄰，對健康威脅恐怕沒有少於六輕。

陳述這段，並非強調哪邊狀況較差、更需博取同情，而是我們必須從單次研究回頭審視工廠和住宅區、學校之間的關係。也許是大鼻聚落人數規模更大、工廠的種類更多，若要徹底進行全面性的流行病學調查，經費更加龐大，責任也難劃分，所以遲遲無法有研究經費，這點筆者尚可理解；雖無科學證據證明，但可合理懷疑大鼻地區對健康威脅的風險應該更高。

大致上我們應都同意工業、住宅、學校的分區管制。但現實上，現在對石化業的共識是要促成產業轉型，新政府能夠扮演這角色嗎？即使確定要轉型，目前的低階石化業不可能一夕間就轉為低污染的高階石化業；但是，居民的健康與安全還能夠蹉跎下去嗎？若選擇遷廠，大片工廠還能遷去哪裡呢？果若真要關廠，又是否會危及工廠內勞工的生計？那選擇遷村，讓工業區和住宅學校分開，居民又都同意嗎？

一連串的扣問，都顯現出主政者於「總體治理」層面，必須考量多方面的難解問題。作為市民，也僅能期許全面執政後的民進黨，提出一個現實上可行且大家能接受的方案。

（作者為內科醫師）