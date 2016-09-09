自由廣場》蔡總統治國該學陳市長

◎ 陳茂雄

年金改革帶給民進黨相當大的困擾，但又不能不改革。民進黨出身改革政黨，與中國國民黨以政策賄選吸引選民剛好成對比，主張改革者多支持民進黨，所以新政府非改革不可，否則會流失支持改革的選民。

既得利益者捍衛自己的利益是很正常的現象，只是有些既得利益者厭惡中國國民黨，因而支持民進黨，現在民進黨要改革年金，將與這些人衝突。顯然的，改革只會使民進黨扣分，很難加分，新政府該思考的是要如何減少扣分，不是加分，趁中國國民黨崩盤期間，全面完成改革。

陳水扁在擔任市長時的聲望無人出其右，他的策略就是利用主流民意壓制反改革者，例如他將公務人員由「管理」的態度轉換成「服務」，以前市民到市政府就像到「衙門」，後來像到了「商店」，陳水扁得罪了台北市公務員，卻拉攏大部分市民。顯然的，只要掌握主流民意，就不在乎得罪少數人。

捍衛既得利益是正常的人性，因而以降低所得替代率來救基金是最笨的方法，因為全體軍公教都得罪了。退休前每人所負的責任不一樣，有不同的待遇是應該的，退休後大家的貢獻都一樣，沒有理由以退休前的待遇來訂定退休後的月退金。而最不合理的就是舊制的政務官，當了兩年政務官，就將一生的軍公教年資併入政務官計算退休金，別忘了政務官是「任命」，不是「職業」。

年金改革最佳的方案是訂定天花板（退休金的高門檻），由基金的盈虧來換算天花板的高度，如此絕大多數軍公教鼓掌，雖然少數高階軍公教不滿，卻可以達到少扣分的目標。或許有人會認為如此對高階軍公教不公平，這是錯誤的想法。

退休基金絕大部分來自政府的補貼，它就像全民健保一樣，是社會福利，不是商業保險，後者是繳越多，領越多，前者是賺越多，繳越多，但在享受方面卻是一律平等，就像全民健保一樣，所繳的健保費雖然不同，但醫療品質大家一樣。站在社會福利的觀點，調整天花板的高低來救基金是合理的。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）