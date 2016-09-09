自由廣場》912 你嘛幫幫忙

◎ 陳文卿

觀光業者發動九一二走上街頭，訴求「要生存、有工作、能溫飽」。觀光旅遊業者的辛酸可以理解，可是上街頭向政府施壓的最終目的是甚麼就讓人很困惑了。

因為陸客不來不是小英政府做了甚麼管制措施使他們不能來，而是中國政府不讓他們來啊！世界上只有極權專制的國家才有如此大的權力去限制人民的行動，所以陸客不來要抗議的對象是中國政府，怎麼會是台灣政府呢？最離譜的是，對九一二的上街遊行，竟有旅遊業者發起「九二共識蔡英文不要，我要！」的連署活動。果真如此，就更讓中國「以商逼政」的陽謀得逞了！

業者當初在開放陸客來台之後，眼見形勢大好，紛紛砸重金擴張車輛，飯店一家比一家豪華，大張旗鼓迎陸客，也確實賺了幾年錢。然而業者卻錯估對岸政治掛帥的本質，政策說變就變。許多到中國投資設廠的台商，當初講好設廠優惠，可是等到機器設備全到位後，隨便找個工安、環保的理由，就可讓你掃地出門血本無歸。試問，有哪個台商敢向中國政府抗議的，還不是乖乖認賠殺出？業者未能做好趨勢分析與風險管理，而將所有的雞蛋同時放在一個籃子，自己應該也要負很大的責任吧。

即令如此，政府對於觀光業者陷入今日之困境，也不能袖手旁觀，一些紓困方案也應加速推動。業者應與政府攜手共渡難關，而不是反過來壓迫政府，強吞包裹糖衣的毒藥。

（作者為服務業）