自由廣場》觀光時代來了 台灣準備好了嗎？

◎ 簡余晏

廉價航空來台灣的班次愈來愈多，一周已有逾486班次，如虎航一周115班次、威航50班次，不分晝夜帶來更多亞洲的客人，愈來愈多紅眼班次帶來的青年背包客，此外，陸客這幾月逐步減少，以移民署的自由行配額一天7,300人為例，8月18日出現申請低點3,332人，七月來台陸客29.9萬人，比去年同期少5.3萬人次，這是自2008年開放陸客來台後最大跌幅。總計陸客一到七月240萬9,535人來台，比去年同期成長0.41%。可是，從另一面向來看，今年1到7月來台外籍旅客共628萬0,372人次，比去年同期成長46萬1,549人，成長率7.93%，尤以泰國觀光客成長35.86%最多，韓國成長29.01%，日本成長17.46%，越南成長12.65%，菲律賓成長11.69%，整體旅客數628萬人成長率7.93%。

隨著交通載具日新月異，全球觀光市場快速變化，各項國際分析都強調亞太地區超越歐美成全球最大旅遊市場，萬士達卡指出旅遊收入占亞洲整體GDP9.3％。亞太地區觀光競爭激烈，最積極的例如日本，日本宣示2020年赴日兩次以上的國際觀光回頭客要衝到目前的兩倍2,400萬人次，三大都市圈的外圍地區外國旅客住宿逾7000萬人次，兩百處文化遺址列為觀光核心基地，力爭地方機場成為廉航航線。以台北市和日本的觀光交流經驗為例，去年松山市為了一場神轎來台就事前數度造訪，當天包機載來數百名日本工作人員，展現該國該城強大企圖。

面對亞太觀光競爭，台灣擁有豐富資源，更有民主自由多元文化，不論對陸客、或日韓泰越印馬等諸多國家城市的旅客，我們都有強大競爭力，例如台北市是亞洲少見半小時就可以爬山泡溫泉，半小時可到河邊賞鳥，循一條信義捷運線就有十餘觀光勝地，在北門附近徒步可享有多處古蹟好逛又好買。台灣是多山島嶼，3.6萬平方公里內有260座海拔3千公尺以上高峰，氣候溫暖日照充足，有最棒的水果及美食，不論生態觀光、文化觀光、購物旅遊都極具特色。此刻，我們更應全面盤點國家的觀光資源，以完善交通、友善服務、消費者至上的全套政策來迎接觀光新時代。

時間真的無法再等待，除了新南向觀光政策外，重要的是「觀光」業務散見各部會、地方各局處，例如熱銷的各項台灣水果伴隨食農教育、觀光農場、伴手禮等商機無限，但主管單位從農委會、觀光局、產業局等，又如正流行的露營產業跨越農委會、大地處及坡地政策。影響來台旅遊人數最重要的簽證不便問題，散見於外交部、領事局、國安會、移民署等各單位。而在影視音外銷文化業務上，雖有影視業者個別奮戰卻始終沒能和觀光接軌，此時，我們應儘速提升「觀光政策」為國家發展重要戰略，以此引領交通策略、農業政策、文化策略、影視策略，全面帶動產業發展。

不論是阿聯酋的高端商務旅客，或是紅眼班機的青年旅客都該是我們全力爭取的對象！做為亞洲重要的文化與美食城市，背靠高速發展的東南亞，緊鄰著最大洋及最大陸，這是台灣千載難逢的時刻，觀光時代已然來到，台灣此刻必須做出快速明確的政策，開放簽證、開放導遊、開放以觀光引導全面政策，放眼東協十國及全亞洲，整備我們的美食觀光、生態觀光、文化觀光等等資源，以觀光帶動台灣各項產業。

（作者為台北市觀光傳播局長）