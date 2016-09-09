鏗鏘集》宋楚瑜這張牌

馬英九派林中森這種人當海基會董事長，難怪宋楚瑜說這個位子並不能提高他的「地位」；但如果代表蔡英文總統出席亞太經濟合作組織「領袖會議」，與各國元首平起平坐，那顯然就不一樣。

他只要對習近平忠實轉達蔡英文的訊息，也相機重申他二○一四年見習近平時所建議的「四個體諒」，他的個人生涯便留下重要一頁。

蔡英文打出老宋牌，有創意，有智慧，吃醋的是被選民唾棄的國民黨，他們怕老宋代表蔡總統出席，會戳破他們的謊言，胡扯派最高職位只到「省長」的宋楚瑜出席是「自我矮化」。

中國寄望外省第二代促成「統一」，其要角包括連戰、宋楚瑜、馬英九。連戰不顧一切，聽任中國安排，上天安門看閱兵；馬英九苦求馬、習會，既不體念「中華民國」，也不體念台灣，只體念習近平。

老宋的能力比連、馬及國民黨殘兵敗將都高，歷經選舉，對台灣民意體驗也深；同樣是閱兵，他眼看風頭不對，立刻傳話秦金生煞車，去「休息室」乘涼；他在馬英九之前便見過習近平，還知道勸習近平多體諒台灣民主與民意。

台灣民意不反中共，也不反中國，只求獨立自主，中國不要打壓和干預，這比宋楚瑜把中國與中共切開，他只反共而不反中國的立場，還更平實。

因此，中國對這夥人最信任連戰和馬英九，宋楚瑜殿後。小英打出老宋牌，跳出拉高「前」字輩地位的框架，讓老藍人去說真話，平衡馬英九在新加坡的喪權演出。

如果習近平有聽取台灣真實民意的勇氣，與尊重台灣民主的氣度，他應該展現智慧與善意，不要阻攔宋楚瑜出席，免得造成台灣更多人的反感。（作者王景弘，資深新聞工作者）