自由廣場》為澎湖公投IR說幾句話

◎ 莊光輝

民進黨發言人六日發表民進黨不支持澎湖設置賭場的聲明，然而，這「賭場」兩字不合實情。這次澎湖要公投的是新加坡模式的「整合性度假園區（Integrated Resorts，簡稱ＩＲ）」，我們翻譯成，國際綜合娛樂城，它包含九十五％的五星級飯店、大型歌劇院、博物館、購物商場、國際美食街、室外大型主題樂園等建築。讓我們先看看新加坡ＩＲ模式吧。

新加坡總理李顯龍在遠見雜誌二○○七年的專訪中曾說：「我們一直反對賭場。但自二○○○年後全球賭場的素質提升了，所以我們重新思考…如果我們要讓遊客多住幾天、多玩一些，就必須有賣點。ＩＲ就是我們的賣點…不是只靠賭場，是靠大型的綜合性旅遊設施，有購物廣場、有餐廳、有國際會議中心、博物館、演藝廳，還有全家都能共享的整合性休閒設施。但如果ＩＲ內不能開賭場，還能不能吸引到剛才這些活動？我想很難。」

為什麼開設ＩＲ內要加開五％的博弈特區？原因就是有了博弈特區，外商眼見有利多可圖才願意投資，而這利多從哪裡來？是從吸引大量外國觀光客與富豪而來。

許多人擔心犯罪、色情、賭病等問題纏上澎湖，但看向新加坡從二○一○年推動ＩＲ至今，這些現象都沒有發生，因為擁有更多資金做好治安、環保，也創造更多就業機會。

再看金門，金門目前的社會福利可說是全臺灣最好，這拜金門酒廠所賜，但金門酒廠有讓金門人都變成酒鬼嗎？

中央政府曉得澎湖每年觀光客雖多，但每人每天帶來的十六公升污染水政府卻無力處理嗎？三天兩夜的觀光客平均一年數萬人來到澎湖度假，將有多少污染，在地方沒錢、在中央沒勢力之下，澎湖只能慢慢衰敗。這些喊著「不是發展觀光的唯一選擇與途徑」的執政黨真的知道嗎？

澎湖人曾經期待海洋生物博物館落籍，曾經爭取澎湖綜合大學，曾經爭取兩岸中繼站、自由貿易區、免稅區，到現在都無疾而終。

澎湖的過去，都只能從中央苦苦伸手要錢而來；澎湖的現在，好不容易爭取到翻身機會，卻被反對方以不正確的理由煽動大眾，中央政府也欲以黨意影響民意；澎湖的未來，只能靠鄉親自己理性、冷靜的投下同意票，給澎湖一個改變的機會。

（作者現任澎湖國際化推動聯盟執行長）