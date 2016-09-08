自由廣場》大學國際排名 有捷徑

◎ 黃榮文

報載英國ＱＳ公司公布今年世界大學排名，台灣共有八校進入前四百大榜單，台大居首為第六十八名，清大、交大、成大依序居次，台科大則為第二四三名。台科大副校長李篤中表示，論文被引用數、學術聲望等指標都有進步，認為台科大程度已和台清交成差不多。

在替這些入榜的名校高興的同時，也為台灣的技職教育感到憂心：到底科技大學「拚論文、爭排名」是對是錯？而國內大學為了爭國際排名，有效的解決方法又是如何？

筆者認為不妨參考美國加州的高等教育體系，當可對症下藥，大幅提升台灣大學的國際排名，並降低台灣科技大學重理論輕實務的怪現象。

加州大學（ＵＣ）、加州州立大學（Cal State）與加州社區學院／大學是加州的三種公立大學系統，當然也有私立大學，而且很多享有盛名，如史丹福大學與加州理工學院等。

ＵＣ系統較重理論，多提供完整的學士及碩、博士學位，共有十個校區；Cal State系統則重實務，許多學校沒有博士班，只提供學士與碩士學位，共有廿三個校區。加州社區學院／大學校數更多，著重專業技術的訓練，有授予二年制準學士（強調技術訓練）以及四年制學位（技術訓練與理論均衡）兩種。加州沒有類似臺灣的高職，只有一般的高中系統，許多年輕人會選擇先到二年制社區學院學些技術，有能力就業養活自己後，視需要再申請到其他公私立大學補滿學分取得學士學位。

政府應該主導，督促台大整合各縣市有意願加入的公立原生大學（即不是在台灣復校或以人名為校名的大學），成立國立台灣大學系統（類似於ＵＣ系統），原台大可稱為「台灣大學台北校區」，又如彰化師大若加入，則可稱為「台灣大學彰化校區」等等；整體學生人數、論文發表數激增，世界排名自然大幅躍進。技職體系則可以台科大為首，成立國立台灣科技大學系統（類等於Cal State系統），要求著重實務或理論與技術並重。至於技術學院及二專、五專等私校，則可納編成類似加州社區學院／大學系統，轄屬於各縣市政府，只著重於技術訓練。

野人獻曝，蔡英文政府認為如何？

（作者為彰化師大教授，美國UC Davis博士）