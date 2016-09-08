自由廣場》想起那幾位年輕軍法官

◎ 史宇政

因年金改革而生的九三遊行，喊出「反污名，要尊嚴」口號，實在令人費解。

軍事小說泰斗湯姆克蘭西在他的名著《裝甲奇兵團之旅》中，藉著描述他參觀這個軍旅過程，也將美國陸軍的年輕將校們，不但勇於承擔越戰留下的羞辱與重責，更不辭千辛萬苦，歷經多年努力才打造出美國新陸軍的樣貌。這種不逃避、勇於承擔與改造的勇氣，才叫做軍人的尊嚴。

廿多年前，偶遇一位時任駐美軍事採購團上校軍法官的小學同學，從台中到台北的兩個多小時車程，記憶最深刻的，就是說到他們幾個畢業自政戰學校法律系的同學有志一同，咸認為法律系應從政戰學校移出，而改置於國防管理學校，方不致有軍法為政治服務之嫌。當時，被前輩們罵到狗血淋頭，說他們數典忘祖，但這些年輕軍法官依然堅持要做此改革，直到成功為止。後來也真的成功了！聽到這段不為人知的故事，直到現在，我依然欽佩這些軍法官們為了「國軍」尊嚴而做的堅持。

但另一方面，國教院退休的葉姓研究員投書說：「所謂過有尊嚴的退休生活，關鍵點就是在於所領退休金要能維持在職時官階俸點間的差距，…這就是目前階級森嚴的軍公教退休人員內心最為在意的地方：不患寡而『患均』。」聽到這些極為坦白的陳述，我方才理解所謂「不反改革，但不能回溯既往」的意思；因為到頭來尊嚴還是要用錢來算，而且一定要維持在位時的職等差異才是！我雖然不知道他要怎麼跟低職等的親友說，即便退休，我也比你們更有「尊嚴」一點；但我相信許多人已經看到，原來「讀書讀到背後」就是這副模樣！

高階公務員李來希說他可以是黃金推銷員，但他可能不知道，推銷可不是只有強要別人聽你的，有時候傾聽還更重要。尤其是尊嚴從來都不是推銷來的，也不是別人給的，更不是上街要到的，而是以自重的態度去努力得到認同所取得的。

（作者為資深廣告從業人員，台北市民）