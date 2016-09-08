自由廣場》評姚嘉文「法官限齡論」

◎ 翟威甯

前考試院長姚嘉文在日前對司法改革，提出一句話：「廿多歲的年輕人哪有辦法獨立審判？至少也要卅五至四十歲才能當法官。」引發議論。姚院長首先以美國並沒有司法官考試這種制度，都是在擔任教授、檢察官或是律師多年後，才有資格被任命或透過選舉擔任法官，直指台灣現在的司法官考試制度是錯誤的。

司法界的反彈，主要指姚院長不瞭解司法官的養成制度，一個法官要能獨立審判是要經過重重關卡，並非一朝一夕之間即能獨立審判，站在法官的養成教育確實是需要多年的時間。

深入來看，今天姚院長的一番話並不是指法官的訓練過程有問題，而是法律是一門複雜的社會科學，而所謂法律是生活當中成為人類可以認同的一種慣行，也就是必須經過社會的檢驗。今天姚院長建議修法「至少要卅五至四十歲才能當法官」，是因為法官必須要有豐富的社會歷練，才能夠運用生活經驗，做出正確的社會價值觀判斷，這才是法官所最欠缺。

目前的國考制度是以成績取勝，而忽略了一個法官需要的人格特質，在著名的冰山理論也指出，一個人外在的知識和技巧是可以訓練出來的，但是內在的人格特質或是自我概念卻是無法察覺的，也就是法官的專業是可以訓練出來的，但適不適合擔任法官，只能從經過多年的社會歷練中才能發覺出來的。

訓練與歷練是完全不同的價值觀，訓練只是將一個法官變成法匠而已，但是歷練卻是造就法官能夠正確的判斷社會價值觀，這二者的差別很容易就分辨出來，目前法官所欠缺的並不是訓練，而是歷練。

（作者為逢甲大學商學博士生）