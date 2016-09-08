自由廣場》香港選舉對台灣青年的啟示

◎ 侯宗穎

香港立法會選舉結果出爐，近六成的高投票率以及多位社運青年領袖當選，都給中國政府帶來不小的民主改革壓力，也為香港政治帶來新局面。這次選舉也普遍被視為是二○一四年佔領中環運動之後「社運派」的初步勝利。

佔中運動爭取香港「真」普選，雖然當時並未使中國政府讓步半吋，但是不到兩年時間內，香港社運青年領袖不需依附既有政黨、政治明星或具有聲望的學者，憑藉著在街頭所發起的理想，自行成立政黨，透過代議民主選舉進入議會，成功從街頭運動進入到體制內的議會，也將公民社會力量帶到立法會，為香港民主跨出一大步。

同樣都是「反中」色彩的訴求，青年領袖個人當選民意代表，總是比學運社運「周邊」人士當選來得有力道，這也是香港佔中運動和台灣太陽花學運在兩年後最大的不同。

台灣民間社會力充沛，各項社運、學運推動著台灣前進，但是長久以來這些走在最前面的社運領袖，要跨入政治進而獨立參選，在台灣的政治生態中總是艱難，尤其是沒有資源與政治基礎的青年，更是難以在現有的政治生態中取得一席之地。希望此次香港青年領袖在選舉中的亮眼成果，能啟發更多的台灣青年在將來「親自」參選，將改革的力量帶進台灣政壇。

（作者為台聯青年部主任，曾任反洗腦課綱學生陣線召集人）