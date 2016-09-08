自由廣場》胡文琦可以再民主進步一點

◎ 林志翰

日前國民黨文傳會副主委胡文琦投書貴報自由廣場「張志軍其實可以再民主進步一點」，認為中國可以更民主進步一點，兩岸交往基於雙方平等、互惠與尊重的原則，中國應向世界各國宣示，中華民國與中華人民共和國「目前」都不能代表「一個中國」。這一番「民主進步」的言論，相對柱仔姐的鐵板一中，著實令筆者刮目相看。

不過，最近胡副主委胡謅民進黨黃信介前主席曾向國民黨主席李登輝求援經費，合理懷疑民進黨也是國民黨的附隨組織，應該被追討黨產。扭曲、亂扣帽子的言論已不見民主進步的精神了！

胡文琦難道不知道婦聯會、救國團就是這波國民黨「附隨組織」中最醒目的追討目標嗎？

婦聯會的資金來源為勞軍捐，在一九五五年至一九八九年的開徵年間，勞軍捐徵收總金額高達新台幣九六九億餘元，若以二○○七年的價值估計，其價值高達四六○六億餘元。而婦聯會從中抽取一定比例的勞軍捐，行政機關無權監督，也就出現台灣日報曾於二○○五年報導提及婦聯會擁有高達七百億的資產。

同樣地，遍布台灣各地的救國團青年活動中心，教育部自民國六十八年度至七十九年度止，一共補助救國團四億五千八百萬元，提供興建或整建包括劍潭等八個青年活動中心。教育部曾要求救國團依教育部出資比例登記產權，但救國團卻登記於自己名下，等於是政府出錢給救國團營利賺錢使用。

這兩大附隨組織財力之豐厚，拿國家的公帑、納稅人的血汗錢搖身一變成為國民黨私有的黨產，追討早已是遲來的正義。這數十年來的不公不義，黨政人士中飽私囊的行徑，小英政府更應戮力公布所有的真相。

（作者為數學教師，台南市民）