◎李敏勇

南韓在一九九○年代結束軍政府統治。盧泰愚後，從金泳三而金大中，開啟了新政治。當時的台灣，進入李登輝時代。廿多年來，這兩個曾被日治的國度，發展進程差距甚大。

相對於南韓的革命性改變，舊政黨隨著舊政權的瓦解而瓦解，新政治有新時代的腳步。已進入戰後第六共和的南韓，確非已多次修憲，但仍困在舊共和的台灣可以比擬。即使朴槿惠為朴正熙之女，也無法走回舊政治。

相形之下，台灣的「寧靜革命」仍難以擺脫中國國民黨的體質。這個殖民性不除的政黨面對民主化，乞援曾經推翻它的中國共產黨，成為阻礙變革的力量。九三以軍人節之名，軍公教與中國國民黨一體走上街頭，為尊嚴？為利益？或為黨國失落反動？

李登輝時代，中國國民黨殖民意識論者、權貴們，表面上虛以委蛇，其實恨之入骨。二○○○年，連宋競奪、失去政權，更明目張膽批鬥李登輝，迄今恨意未消，甚至更甚於推翻其國體，逼使從中國流亡的中國共產黨頭子們。

民主化雖然讓中國國民黨表面上仍不敢背離台灣人民，因此才有馬英九倖得政黨輪替的鐘擺效應，二○○八─二○一六年兩任總統。但心不在台灣，惡質統治故態復萌，終讓人民看清殖民體制真面目，讓它在行政權和立法權雙輸，這是在舊地失根，無法在新地生根的黨國必然走向。

從一九九○年代起，台灣和南韓的政權變革差異。兩個國家的經濟發展，大相逕庭，國民心境也大大不同。南韓突破了金融風暴、乘勢而起，台灣經濟轉型不力。亞洲四小龍的南韓、台灣，明顯看出台灣的落後困境。更大的差異是國家的精神樣貌，儘管台灣哈韓，但韓國並未敬重台灣。蔡英文的五二○就職，韓國並未給予適當的外交禮節。

南韓即使面對北朝鮮的國土分裂，但南韓是一個結束軍事統治體制及舊政黨的國家；而台灣仍在已失去國家條件的「中華民國」虛構體制下，糾葛於殖民性與反殖民性權力政治障礙。中國國民黨在欺罔中，寧可乞附於共產黨中國，而不願意真正在地轉型，相形於強悍的韓國，台灣未免軟弱！彷彿陷於泥沼。

無法面對不當黨產被處理，無法面對轉型正義的課題，中國國民黨讓台灣從解嚴（一九八七年），總統直選（二○○○年），陷入一個舊時代無法結束，新時代無法開啟的困境。黨國權貴的殖民心態綁架它的跟隨者，遮蔽前瞻視野。

這樣的政治障礙是新文化未形成，也是台灣經濟無法像南韓一樣振興的原因。別人的國家已告別過去，走向新局，而台灣仍然被中華民國這個中國幽靈綁架，無法開創新時代。從李登輝、陳水扁到蔡英文，面對的都是國家的精神障礙。國家無法真正變革求新，只是過渡政治，過渡時代。

（作者李敏勇，詩人）