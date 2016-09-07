自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」

◎ 高泉益

前國安會秘書長丁渝洲接受自由時報專訪提到「用人是領導者的核心工作」，不言可喻，是在講給蔡總統聽的。不知道他的用心良苦能起得了多少作用。其實先前的吳澧培直指林全不換，小英會「沒有明天」，已經講得很明了。顯然，小英用人真的是出了問題！到底是識人不明？還是放錯位置？或者是對於「領導統御」有錯誤的認知與想像？

經過百日，大家普遍都看得出來，小英政權由於用人不當，令人看不到亮點。尤其是保守有餘的林全院長以及部分部會首長，如法務部長邱太三。

不是他們不好，而是這些人並非領導型的人物，用在政務官是不恰當的。所謂政務官，必須有自己的理想與抱負，要接受任用時，事先必須與總統意見溝通，把自己的理念與作法跟總統交換意見後，就要以「承包」的方式，勇敢去做。如果做不好或途中跟總統理念不合，或大環境無法接受其理念，唯一的一條路，就是下台不戀棧。這才叫政務官。

回頭看我們的許多部會首長，他們似乎只是在當官，執行上級交辦命令，自己不敢有所主張，也無積極作為，只會整天仰望上級臉色，揣摩上意，這樣的態度完全不配政務官重任，充其量只適合當行政人員或秘書而已。

（作者從事翻譯工作，台北市民）