自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋

◎ 莊立信

老狗變不出新把戲，這句話可以做為新政府這一百天來的總結。

從內閣部會首長人選開始，可以看出小英就在實現她所承諾的「穩定現狀」，也是想要穩定公務機關的人心。從次長的人選來看，可以看出這些次長都會是未來的部長候選人，目前藉由此一職務來熟悉政府運作，做好將來順利接續的準備。這樣的安排，某種程度來講其實是很妥當的—如果今天是國民黨人當選總統的話。

雖然穩定是小英的承諾，但是相信絕大多數將選票投給小英的選民，期待的是改變，一個與現狀不同的改變。在國民黨的執政下，台灣沉痾難起，國家陷入困頓，社會紛擾動盪。所以，改變才是小英應該要做的事，而改變從找對人開始。

政府要有一番新氣象，就必須注入活力與新血。最近新任命的政務委員唐鳳就是一步好棋，代表政府願意嘗試改變，願意提供年輕人機會，讓新世代來面對與解決新時代所帶來的挑戰與機會。

小英要將台灣從被國民黨帶到錯誤的道路引回正軌，這個修正的過程，不是交給過去屈服在威權政體下的官僚來進行，這是不可能完成的工作；也不是交給過去創造經濟奇蹟的老人來進行，過去的成功不保證未來的成功，更何況事實上並沒有奇蹟。把石頭撿起來，把路讓開，讓更多優秀的年輕人有機會有舞台可以發揮，這才是小英可以為台灣未來做的事。

最後，老生常談一句話，改變不一定成功，不改變一定走向敗亡。

（作者任職出版業，高雄市民）