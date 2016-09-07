自由廣場》新南向政策 不能沒有影視產業的思維

◎ 柯舜智

擔任NCC「衛星廣播電視事業申設、換照審查委員會」委員多年，看到國內電視產業在這幾年因為民眾媒體使用行為變遷、廣告市場萎縮、產業間競爭、OTT業者挾殺、以及影視節目外銷受阻等因素影響，讓國內影視業者身處最冷寒冬；甚至可能瞬間進入冰河期，面臨倒閉潮的威脅。

而在此時，政府的「新南向政策」被批評「只有政策口號」、「思考太簡單」、「缺乏實質運作機制」；而文化部106年度預算達194.5億，甚至打算爭取科發基金的預算額度，使文化預算達中央政府的1%（即199億元）。

上述三個看似不相關的議題放在一起，可以產生有意義的事情。

簡單說，面對奄奄一息的台灣影視產業，文化部應該站出來當火車頭，投入政府資金、統整外交觀光等資源，再結合廣電產業，成立台灣影視頻道，前進東南亞地區，以文化軟實力作為政經發展的鋪陳，同時搭建台灣話語權的舞台。

事實上，這並不是什麼新穎或了不起的作法，中國、日本及韓國的影視節目及電視頻道早就在政府全力支持下，前進東南亞。

以七月底剛獲得我國境外衛星電視頻道執照的「WAKUWAKU JAPAN」為例，該頻道背後兩大股東，一是日本衛星通訊與電視頻道集團SKY Perfect JSAT；另一是2013年由日本政府與民間合組、以推動日本服務與產品海外行銷的Cool Japan Fund。因此該頻道的目標明確：官民合股、政府資源結合民間產業、以影視節目海外行銷日本意象、文化與消費。

該頻道鎖定東南亞為主要對象，2014年在印尼及緬甸開播、2015年進入新加坡、2016年3月在泰國播出、預計今年9月在台灣上架。頻道內容全部來自日本各電視台，以戲劇、娛樂及資訊性節目為主，同時採取「在地化」經營策略，配上當地語言及字幕，傳播真實的日本文化與流行訊息；同時配合駐外單位辦理各種活動。

同樣深耕東南亞的中國與韓國，以國營廣電媒體的優勢，更是早早佈局卡位。因此，以振興國內影視產業為前提的基礎上，強烈建議文化部整合資源，「大膽」且「大氣」的投資，成立百分百台灣自製影視頻道，前進東南亞。除可立即開拓台灣廣電業者的海外曝光率、提升知名度、增加台灣節目外銷機會；更可藉由內容所呈現的台灣元素，帶動文化消費、觀光及其他政經發展。WAKUWAKU JAPAN最個實例，提醒政府新南向政策不能缺乏影視產業的思維。

（作者為文化大學資傳系副教授兼系主任）