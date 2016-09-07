自由廣場》【林保華專欄】香港選舉的幢幢諜影

香港多次選舉中，非建制派如何團結對抗中共，始終是解不開的死結，這次更出現碎片化。其中有理念，有私心，也有中共的黑手。中聯辦配票、施壓、利誘司空見慣，然而用隱蔽的間諜手法對對手進行策反與分化，始終苦無證據。

今年七月，審訊網台主持鄭永健涉嫌於去年區議會選舉中奉中資命，利誘本土派多人在特定選區出選，以瓜分非建制派的選票，被本土派的青年新政錄音檢舉。本屆立法會選舉又如何？

這次到香港觀選，第二天一早有朋友來看我時送來當天的《成報》。該報已被中資收購，頭版整版居然是《中聯辦梁振英禍港 捧青年新政扮港獨》。中共中央為香港事務出現內鬥傳聞不絕，總部設在北京的香港網絡媒體公開報導港澳辦砲打中聯辦。對此，我認為派系利益之爭我們可以看熱鬧，但不能產生對中共某派「開明」的幻想而與虎謀皮。

但是像這篇報導公開指責中聯辦、梁振英，並且列舉香港全國政協委員劉迺強如何炮製青年新政來控制、分化非建制派，是否已經超越內鬥的底線？怎麼可以把諜報工作的內幕公諸於世啊？

我在投票前有去探訪青年新政的梁頌恆與游惠禎，他們也都當選了。因為選情緊繃，我們還有許多行程，因此沒有與他們討論這個問題，我只問了梁頌恆一句，他說對他們選情沒有影響。然而梁頌恆與游惠禎的得票數比我預期的少，估計可能有人持懷疑態度把票投給他人。

劉迺強筆名艾凡，是我一九八○年代在《信報》寫專欄的同文，資格比我老，時間比我長。他鼓吹中華民族至上，熱烈贊成中國收回香港，即使香港變壞，他也認了，因為他是中國人。我當時身兼編輯，縱有不同意見，也避免與他論戰。他被稱為香港民主派的第一代叛徒，現在發展到以間諜手段來破壞本土派。

《成報》選擇在投票前一日發表此文，不惜出賣劉迺強，而讓青年新政來不及應對，我認為有幾個原因：一是上述的舞弊案蓋不住了，把劉迺強當死貓拋出；二是犧牲中聯辦、梁振英討好香港民意；第三最重要的是打擊青年新政的選情。

我們應該思考的是，這種收買絕非一條線，更非青年新政一個團體。是否因為無法掌控青年新政而丟卒保車？也就是保住更加老奸巨猾的內鬼？然而多年來非建制派內部的紛擾，是人是鬼，選民的眼睛也逐漸看清楚了，才有今日的成果。

由香港的諜影，不能不關心台灣的情況，台灣人顯然更加單純而更缺乏這個警覺心，要小心被來歷不明的激進口號所迷惑而在內部相互攻擊。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）