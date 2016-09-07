自由廣場》李政委與張政委

◎ 呂一銘

近來張景森的臉書發言，經常受到社會側目，無異使林內閣很傷。因為政務委員一向是內閣成員的要角，可說是閣揆的左右手，經常須協助閣揆重大政策的研訂或處理部會之間的重要協調工作，而且仕途遠大；不論兩蔣時期或民主化的今天，政委通常亦扮演一個「沒有聲音的人」（李登輝、李國鼎都是很好的典範），一切榮耀和政績都是歸於閣揆者。

李登輝早在任政委之前，即與我因採訪結緣，也有過堪稱「空前絕後的合作」，作了一連串的重大獨家系列報導。其中如「軍公教福利中心、台北農產運銷公司」的重大決策「成形」過程，可說相當輾轉、曲折及複雜，採訪亦復如是；而李登輝政委始終在幕後替蔣揆運籌帷幄，從未「亮相」（報導從頭到尾都沒有他的名字），終使臺灣首次有了較完善的軍公教福利中心（穩定物價，安定民生，後來發展成各類型的平價購物中心），也有了第一個台北農產運銷公司（以消除中間剝削，縮短生產者與消費者距離，維護大眾利益）的誕生。在在對當時的總體經濟發展、抑制物價飛漲，安定人民生活，影響深遠。李登輝則是從不居功，直至後來當了總統、退休至今，從未提起這項「偉績」，也從未提艱辛的幕後作業過程，一切歸諸蔣經國洞燭機先、憂國憂民的主政成就，無異樹立「政委」良好的典範。

李登輝在一九七二年由蔣經國延攬入閣，成為當時最年輕閣員（四十九歲）。六年之間，充分發揮農業和經濟的專長，善盡輔政職責，且主動積極研討福國利民之策，經常提出研究心得報告，深獲蔣經國的信任和支持。像把對影響農村二十五年爭議極大、阻力也大的「肥料換穀」制度廢除，即為例證；之後，獲蔣經國的不次拔擢為台北市長（一九七八年）、臺灣省政府主席（一九八一年）等，及至一九八四年推薦為副總統候選人。

李政委的典範，或許值得張政委思考、學習！

（作者為前國營台灣新生報發行人兼社長）

張景森還適任嗎？

◎ 張惠和

針對行政院政務委員張景森在臉書發文指出，陸客是我們最需要交的朋友，行政院發言人童振源五日上午回應指出，這是張景森個人的發言，不是行政院立場。

對於行政院發言人的澄清內容，大部分個人無意見，但對於他說這是張景森個人的發言乙節，個人實在無法苟同，如果張景森不是政務委員，那他喜歡在臉書寫什麼是他個人的自由，但既然他是政務委員的身分，很抱歉沒有什麼個人的意見，否則就請張景森辭掉政務委員的職務。

過去總統馬英九在民怨高漲時，經建會主委尹啟銘曾發表專文盛讚馬有「不欺暗室、光風霽月」的襟懷、有「反躬自省、內疚神明」的修為，就被媒體痛批，如今兩岸關係陷入九二共識之爭議，政務委員張景森卻在臉書說三道四，其荒唐的程度可以說比尹啟銘還糟糕，還適任政務委員嗎？

（作者為公務人員退休，新北市民）