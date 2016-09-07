自由談》熟熟戲跌落戲棚下

蔡英文總統執政跨越一百天，果真「民意如流水」，民調支持度出現死亡交叉，各項反撲的力量藉機而起，這是警訊，也是轉機。林全內閣推動政務，應加把勁，強化並提升國會黨團戰力，積極審議法案和預算，厚實民意基礎，則是蔡英文掙脫百日困境重要的關鍵。

民進黨第二次執政，面對的問題並不比第一次執政的陳水扁複雜，尤其前任馬英九政府後期接近失能，「以逸待勞」接手的蔡英文本應大有可為；但學者個性使然，看似深思熟慮，卻是瞻前顧後，一鼓作氣被三思而行拉扯，加上北京當局的環視圍堵，藍營支持者的不滿與敵視，負面效應往往被放大，稍出狀況，即成烽火；若因此而延宕改革，將是台灣的莫大損失。

立法院第二會期下週開議，強大的民進黨團是輔助蔡英文扭轉政局的最大動力。第一個會期，立法院通過不當黨產立法，促進轉型正義條例和公民投票法的修正也有相當進度，國會黨團發揮了應有的功能；但「改革」必定會有陣痛，國民黨不可能束手就縛，追索不當黨產等轉型正義，還得國會強加助力。

再如年金改革，副總統陳建仁主持的委員會必須加快腳步，將完整的年金改革法案送請立法院審議，「長痛不如短痛」，向神明祈求賜福的「扮仙」可以告歇了，直接進入法案改革主題，列舉各項方案，到立法院再做協商妥協，為後代子孫做個交代，相信阻力可以化解。

但不容諱言，民進黨的「流派」問題是執政的暗流，想要推進行政效能，黨內派系的問題需要做個了結，適當的人要放在適當的位置；能動的政策不要再擺放在倉庫中，不要再自我扣分。

蔡英文執政至今，沒有重大失誤，怎會發生民調死亡交叉？「熟熟戲跌落戲棚下」，問題當然出在自己。

（陳杉榮）