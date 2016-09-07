社論》二○一六 歷史給民主的機會

九月四日，香港第六屆立法會選舉，泛民主派與本土勢力贏得七十席中的廿九席，包括地區直選十九席、超級區議會三席和功能界別七席，成功保住「分區直選議席過半」與「整體議席三分之一」兩種否決權。雨傘革命之後崛起的新生代朱凱迪、羅冠聰、梁頌恆等獲選，意義重大。本次選舉結果顯示，港人對北京當局及其香港代理人的不滿持續上升；銅鑼灣書店事件的紅色恐怖，也刺激了港人更關心自己的未來。今後，香港的民主發展雖有北京陰影，只要愈來愈多港人覺醒也非無可作為，東方之珠正閃著希望之光。

據統計，本次投票人數超過二二○萬，投票率達五十八％，創下歷屆最高紀錄。一九九七香港主權移交至今，當年出生的港人已經二十歲，年輕世代逐漸躍上政治舞台。選舉中，許多「首投族」第一次投票，表達對港府與親北京的建制派議員的反感。一九九七之前，英國末代港督彭定康推行民主，主權移交後北京拒絕直通車另起爐灶，建構目前聽令於北京的「港人治港」模式。隨著特首、立法會雙普選遙遙無期，港人日益看破「基本法」這齣假戲，而習近平的回應則是發表一國兩制白皮書，表明北京對香港擁有「全面管治權」，特首人選必須「愛國愛港」，黨國淫威君臨香港。

香港，台灣，情況迥異；但北京愈打壓民主，反作用力愈大，卻是同樣的政治力學原理。影響本次選舉甚大的雨傘革命，受到台灣太陽花運動的啟發。而在港人企圖翻轉香港之際，台灣卻在政黨輪替之後出現轉型正義的逆流。九月三日，「黨國同志」上街，高調抗議年金改革，他們高喊「反污名、要尊嚴」，卻予人意在既得利益之感，而國民黨無非想藉此集結反制追討黨產的群眾。隔天，香港投票日，國民黨全代會「一鼓作氣」鼓掌通過「和平政綱」，以「深化九二共識」取代「九二共識、一中各表」，向更少數的民意角落與北京立場靠攏。「台北中華黨國」，拒絕民主洗禮自我改革，只想召喚「黨國同志」，死守既得利益與意識形態，同心圓一定愈來愈小。

「台北中華黨國」，「北京中華黨國」，先前打得火熱，現在也打得火熱；兩蔣時代漢賊不兩立，連吳馬朱洪則敵我不清。「台北中華黨國」，開門揖盜歡迎北京把台灣同屬一中化，遑論漠視北京把箝制「內地」的手法延伸到香港。兩個黨國有志一同，由「黨國同志」壟斷政經利益，現在則衍生出跨海政商利益集團。「台北中華黨國」蛭吸台灣，使出洪荒之力捍衛黨產、軍公教年金，甚至盤據特定屬性的政府職務，跟「北京中華黨國」的反獨促統、窮台政策，遙相呼應。振興中華，強國夢，已然成為兩個黨國合體的平台。兩個黨國，四海同心，只要不是「黨國同志」執政，便更往反獨促統傾斜；國民黨完全在野後，年輕黨員的改革呼聲曇花一現，黨內民主仍然是禁忌的遊戲。台灣民主的心腹之患，莫此為甚。

「黨國同志」上街次日，國民黨通過「和平政綱」，「深化九二共識」，閹割「一中各表」，「台北中華黨國」儼然向政黨輪替發動反撲了。黨產連環套釋憲案，醜化清查黨產委員會，揚言包圍民進黨中央黨部，種種糾纏連連上場。他們或許認為，二○○八國民黨依然故我，還不是藉由死纏爛打而重回執政。於是，台灣的頭家不得不注意：英派執政固然要嚴格監督，但「台北中華黨國」同樣要持續施壓其匯入民主洪流。二○○八，黨國之子班師回朝，民主法治失落八年，主權流失怵目驚心，如此逆流不容再度發生。當今香港，還在為一九九七已有的民主而奮鬥，但歷史終究給了她二○一六的機會。台灣若再重蹈二○○八覆轍，歷史會再給一次二○一六的機會嗎？承擔完全執政重任者，務必要嚴肅治國守護台灣，杜絕兩個黨國顛覆民主價值。