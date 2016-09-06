自由廣場》台灣醫療別無選擇的出路：鬆綁！

◎ 施壽全

現在許多醫療機構都在推動「智慧化」，但在台灣，研發智慧化工具與介面的資通相關產業是「營利事業」，而醫療則屬於「非營利」，二者合作能否無縫接軌暢行，恐有一定難度。舉例來說，某大醫院與某頗具創意的公司洽商合作，後者或是股價因故在低檔盤旋，或者不久將上市或上櫃，消息若高調曝光，就被有心人醜化成後者欲藉前者「拉抬股價或在市場造勢」，醫院考慮「清白」形象無端受損，合作便不了了之；或者最後轉趨低調，也許本質是好事一樁，也將難以吸引正向的投資者注意。

台灣新藥研發水準尚有提升空間，醫材部分則稱得上成就卓越。但台灣醫材審核，一向都程序繁複而曠日廢時，甚至有先送到外國認證才轉回國內銷售的例子！如今各國都在發展國際醫療，有些國家甚至在醫院就可辦理簽證。我國醫療臨床服務水準極高，但在這方面則困難重重，有人提議推廣，就被一些「衛道人士」汙衊醫院「只顧追求利潤，不管國民性命安危」，弄得進退失據。

只要不以訛傳訛、造謠生事，台灣各級醫療院所經過多年磨練，早就能清楚了解與有效掌握，如何善盡應盡的社會責任，不須外界多慮。但台灣醫療，在觀念、法規及執行層次等各方面的限制，都需要盡量「鬆綁」，才能引進其他行業或國外的廣大資源，讓根基更加穩固並進而規劃永續經營；老是只能針對有限的大餅你爭我奪，恐怕很難避免走向崩盤一途！

（作者為馬偕醫院院長）