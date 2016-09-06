自由廣場》吳國楨談黨產

◎ 黃如輝

最近黨產處理小組成立，國民黨急如熱鍋螞蟻四處跳腳，為此又重新翻閱一九九五年自由時報出版的《吳國楨傳》，書中附件從一九五四年二月二十七日「上書國民大會」外，同日到四月三日陸續五次「上蔣介石書」，信中多次向蔣介石痛陳台灣政局，其信中便提到「國民黨與救國團」的問題，其恰恰可以回答國民黨，對於新政府處理不當黨產的疑慮：

國民黨之經費是否由政府負擔？政府有何畏懼，不通過「政黨法」，保障各方反共人士均能在台公開成立政黨，批評政府？

青年團究竟隸屬政府或國民黨？青年團若隸屬政府，究竟隸屬何院何部，其組織法曾經立法院通過？若隸屬國民黨，何以據中央社報導，楊爾瑛又言，其經費是列入國家預算之內？

先不論吳國楨是否如外界傳聞與蔣經國有過嫌隙，但以其當時任台灣省主席兼行政院政務委員與國民黨中常委，雖其後來辭去台灣省主席，蔣介石仍欲吳國楨擔任總統府秘書長，其身分對當時的蔣介石政府與國民黨可謂知之甚深，其個人都覺得「國民黨與救國團」都缺乏民主立法通過的依據，其經費自然成為當時政府不可說的秘密，更有悖於接受民主教育薰陶下的吳國楨。

更甚者一九五四年吳國楨便要求清查黨費與救國團外，更要求立法通過「政黨法」，而政黨法卻是在近年才通過，所以國民黨大可不用指著民進黨挾國會優勢，通過「不當黨產處理條例」四處開罵，因為早在一九五四年國民黨員吳國楨就已經要求政府說明白，所以國民黨不要再罵民進黨民主暴力，因為這只是讓國民黨更難堪而已！（作者任職教育機構，嘉義縣民）