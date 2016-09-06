自由廣場》〈金恒煒專欄〉星星們上街頭，爽！

看過氣軍頭們，包括郝柏村在內據說超過三十位上將，在溽暑下上街頭，只有一個「爽」字可以形容！陸軍官校校友總會副會長、退役中將吳斯懷說，他當軍人四十四年，沒上過街頭。乖乖，數以百計的星星，加上四十四年，這是什麼意思？什麼景象？什麼現象？遊行的不尋常特色，正凸顯遊行的性質。

為什麼在九三？為什麼拉大大的車輪旗當進場的象徵？為什麼黨國殘兵敗將洪秀柱、胡志強及詹啟賢等等等群集為後盾、壓陣？為什麼「蔡英文下台」、「空心蔡」的主音壓過「反污名、要尊嚴」的口號？為什麼沿路唱「黃埔軍魂」等各式軍歌？既然打出「軍公教」的大纛，為什麼「軍人打前鋒」，軍人一枝獨秀？答案呀答案，就在十一萬的遊行隊伍中。

為什麼為什麼為什麼之後，還要問為什麼。號稱為年金改革而傾巢的遊行，為什麼訴求五花八門，讓人眼花撩亂？為什麼中國國民黨全黨動員？更重要的是，又軍又公又教的不同隊伍，為什麼可以駁駁雜雜的作夥？翻開底細，其實是敗選症候群的作祟。二○○○年陳水扁勝出，馬英九帶著人馬衝撞李登輝官邸；二○○四年陳總統連任成功，連戰、宋楚瑜用「兩顆子彈」反撲；二○○六年為了幫馬英九的黨國拿回政權，發動紅衫軍，以「反貪腐」口號的目的，在轉移黨國黑金本質；二○一六年這次，不過是慘遭滅門後的第四次。中國黨只剩下遊行一途了，難怪有「紅衫軍再起」的聲音。

有趣的問題是，「軍公教」如何能成為同一階級？全世界民主／資本主義國家，軍人是軍人，自成一階級，公務人員是公務人員，自成一階級，教師是教師，自成一階級；三階級成分不同、屬性不同、階級利益不同，在台灣儼成一國，聯為同一利益集團不說，竟然皆同享不公平、不正義的年金特權。有說乎？

要放在黨國資本主義的結構中，才能一窺奧妙。外來的黨國體制在台灣肆行侵占、掠奪，所依仗的統治力量，有黨政軍特司法及黨控官股銀行、農漁會等。但實質的權力運作，粗分有三：一個是大中國意識形態，從兩蔣的「反攻大陸」、「光復大陸」到馬英九的「投共」；一個是鯨吞蠶食積累的黨產；另一則是建構以軍公教為權力基礎的外省權貴體系。

若非黨國利益集團瀕臨瓦解，四十多年來從不上街的為什麼這次要上？年金改革只是唬弄的題目而已。中國殘黨上街抗爭是必然的，這是黨國兵敗如山倒下的唯一伎倆。郝柏村說得妙：「不反對年金改革，但不能拿來鬥爭。」事實恰好相反，年金改革只是國民黨拿來當鬥爭的武器而已。郝柏村有什麼臉說東說西？在兩蔣「窮兵富將」下，吃乾抹淨的星星們，豈有置喙的餘地？羞不羞人呀！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）