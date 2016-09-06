社論》年金改革不是綁票的工具

九月三日軍人節當天，台北街頭出現了以「反污名、要尊嚴」為名的遊行，針對的是年金改革議題，主要成員以軍公教為主，國民黨主席並且親自率黨工幹部參與。這場上街抗議活動的背景，相當複雜，有的是反對退休金遭到縮減，有的是同意改革但是拒絕被貼標籤，有的則是基於各種目的前來，或聲援、或對抗，這些指向新政府的聲音，相對於廣大人民，肯定是少數，但是透露的訊息值得討論。

軍公教，不是一個整體，至少有三個職業別，工作特性並不一致；每一個別的職業別，也有世代、階級的顯著差距，制度內容更不相同；涉及到這麼多元的對象，政府要調整其利益，必然需要極為細緻的過程以及詳細精算的方案，才可能分而治之，順利完成寧靜革命。

新政府有決心要在任內完成年金改革，這是基於國家需要與民氣可用，因此誠屬為所當為，如果做成，可以列入史冊；但是檢討總統府的國家年金改革委員會這三個月的開會品質，原本政府所設定的民主程序（今年經由委員會密集討論，明年初召開國是會議，明年上半年完成修正案送立法院），顯然受到了挑戰。其具體「亂象」至少有二，一是軍公教代表在會議上杯葛鬧場，二是名嘴在電視政論節目對立鼓譟，這些情況並不為沉默的大多數人所樂見，深怕改革會陷入「好好鱉，刣甲尿屎流」的下場。

之所以會旁生這些見縫插針的枝節，係因委員會成員的遴選方式，以及開會全程網路直播的鼓勵使然，更重要的是決策程序有待商榷。不少有識者就認為，對的政策，應該找對的人，以對的方式來完成，在做法上，若由負責的政委先邀集相關專家學者研擬各種年金方案，再交由具有代表性的成員組成委員會討論，也可以同時針對不同職業與層級進行民意調查，最後做出草案定版，再拿著這草案去與利害關係人逐一溝通，再行修正。這才是務實的作為。

現在，把這麼重大的問題，交給三十七位不以相關專業見長的各界代表來舉行務虛會議，公務員代表還是具有高官背景者，當然就會製造每每吵架的場景，激越的言詞外溢到網路社群，與不斷重播卻實質內容有限的電視頻道上，更升高了衝突的加乘效果，難怪會給人吵嚷不休的情緒帶動，而戰線拉長的結果，九三遊行於是生焉，箇中不免具有因果關聯。如何降低這些負面因素，年金委員會此後必須有所思考，才有助於整體社會減少敵意，增進理解，促進共識。

不過，針對國民黨在這次年金改革與九三遊行中的角色，多數國人更加不以為然。馬英九執政時期，考試院早在二○一三年即向立法院送出了年金改革方案，可見國民黨菁英深知政府財政包袱日益沉重，已屆非改不可的關鍵時刻；但當時掌握多數席位的國民黨立委卻忌憚於選票的壓力，延宕並錯失了改革的責任。如今全面失去政權，不思回應國家困難、世代負擔，竟以似是而非的標語，掩蓋其反改革的手段，若再缺乏反省，恐怕將成為沒有明天的政黨。

這三個月喧譁盈庭的過程，雖然可以做得更圓滿，但是無可諱言，透過大鳴大放，也的確得到了一些閉門研究可能沒有的附加價值，例如，從民調可知，有更多的人知道並參與年金改革的公共政策形成行列；又如，軍人的特殊性，也受到大眾更大的重視，認為有必要給予專屬的、較具保障的年金制度設計，同時做為推動募兵制的配套，幾乎已是定案，這是台灣社會優質的部分。

在如此趨勢之下，各政黨都要拿掉政治算計，拿出政治道德，停止操弄鼓動，讓年金改革回到科學、專業的軌道上去推動。這個議題是有關選票，但絕非綁票的工具。