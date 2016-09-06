自由談》三百萬人上街，也要改革！

「萬年國會」的立委、監委、國大代表任職長達四十五年，這個老舊不合時宜的制度，在全民的改革聲浪中被廢除，「萬年國會」於一九八九年瓦解。

「十八趴」這個同樣不合時宜的老舊制度，實施更久，長達五十八年，高達百分之七十五的民調支持廢除。

年金改革的第一支箭，就是徹底廢除「十八趴」的惡制度。

台灣軍公教的退休金所得替代率，最高可達一○二趴，比本薪還高，也是現今世界最高。

以美國為例，公務人員不論工作年數有多長，退休金頂部就是八十趴。退伍軍人退休金高於公職人員，最高是七十五趴，在崗位上風險性較高的公務員，例如警察、消防隊員、檢調及核材料監管運輸人員等是六十趴。一般文官則是五十六趴。

法國公務員的替代率平均介於七十五至八十趴。德國公務員在二○○三年以前是七十五趴，現在則降到七十一趴。英國公務員以五十趴為限，延長退休到四十五年，最高可至五十六趴。日本公務員退休金有三種來源，合併後總計的所得替代率介於五十至七十趴之間。

台灣比以上國家都窮得多，年金改革的第二支箭，合理的降低軍公教所得替代率。

軍公教退休年所得需減除六十五萬元之後的所得來報稅，也就是平均月退俸領五萬四千元以下的軍公教皆不用繳稅。若月領七萬元，只要以年所得十九萬元來報稅，這還需要報嗎？

有所得就要繳稅，這是人民應盡的義務。年金改革的第三支箭，軍公教退休年金所得，回歸一般正常的稅率予以徵收。

年金改革的第四支箭，將各職業類別所產生的退休金稅收專款專用，這筆資金不進入國庫總預算之內，而分別挹注各職業類別的基金之中，讓各類基金有活水進入，降低以後可能破產的風險。

退休年金的改革，不是正義與否的問題，是制度與人性的問題。制度的良窳直指執政黨的智慧、用心與堅持；台灣的總體人性會反映出全民的平均器識與文明程度。（鄧蔚偉）