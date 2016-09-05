《鏗鏘集》從白紙到彩紙

◎王景弘

林中森出任海基會董事長，人人同意他是一張白紙；現在田弘茂接棒，人人同意他不是白紙，但是什麼顏色的紙，卻是言人人殊。

中國重彈舊調，兩岸關係看政策，不是看海基會人事，避免對田弘茂著色；中國「學者」說蔡英文用田弘茂是向「深綠」靠攏；中國官媒曾訪問過他，強調他辦公室高掛與江澤民談話的照片，但未提與陳水扁的合影，又有點染紅。

獨派大老辜寬敏自稱，他當年到美國「搞台獨」，就是田弘茂開車接送，似乎認證他是深綠。但辜寬敏似乎沒有疑惑過，搞「台獨」的人都列入黑名單，為什麼田弘茂不但未上黑名單，機場還走公務門？

國民黨沒有承認過他是藍色自家人，但李登輝的國民黨政權用過他，陳水扁的民進黨政權更用他當外交部長、駐英代表，只是馬英九的正統國民黨對他沒興趣，反而蔡英文又把他擺出來面對北京。

正統藍沒把他當自己人，正統綠也沒有把他當自己人。他參加過台獨聯盟，也參加台灣人公共事務會，但身分卻常受懷疑。純情獨派形容他的性格特質是腳底抹油，移動很快，而且對有助於他前途的人，有一套過人的奉承攀附功夫。

說來諷刺，本土政權的海基會董事長，辜振甫英年曾因台獨案入獄；張俊雄主張台灣是獨立國家的本土意識無人懷疑；田弘茂當年更是美國台獨聯盟成員，但他的成色卻受質疑。

不論田弘茂有幾種顏色，他有本土意識，似無疑義。一九七三年，他與五位旅美台灣學者訪問中國，對話中便明確告訴中國官員：台灣人不贊成「解放台灣」及「統一」。以近八十之年出掌海基會，希望他沒有忘記當年的台灣意識！（作者王景弘，資深新聞工作者）