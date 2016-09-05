《自由廣場》《澄社評論》政府應引進SIB

◎ 楊重信

二○一○年創始於英國之社會影響債券（Social Impact Bond , SIB）是一種由政府與民間合作，民間出資，提供預防性社會服務之創新系統。ＳＩＢ實際上並非債券，而是一系列契約。根據契約，私人投資者提供資金給服務提供者，提供社會服務；政府於合約期滿時，根據獨立評鑑報告，若有達成約定之成效目標，則依約支付ＳＩＢ投資人本金，以及依據超標程度給予報酬或獎勵金，若成效未達約定之成效目標，則政府對投資者不必做任何支付。

ＳＩＢ與傳統社會服務系統之主要差異，在於ＳＩＢ運用民間資金，而傳統系統仰賴公務預算；ＳＩＢ投資於預防性社會服務，而傳統系統以治療或矯正性服務為主；ＳＩＢ是政府對成效付費（Pay for Success , PFS），將風險移轉給民間投資者，而傳統系統之政府則無法規避風險。

ＳＩＢ在國外已開始風行，目前已有十個國家引進ＳＩＢ，鄰近台灣之韓國首爾市，是於二○一四年通過ＳＩＢ法案，於二○一六年七月正式啟動一個兒童福利ＳＩＢ計畫；日本也於二○一五年開始推動預防性之老人長期照護服務，以減輕長照末端之負擔。惟台灣政府，迄今對ＳＩＢ仍保持觀望態度。

政府負債累累，未來社福預算不易擴充，而在人口老化與少子化之衝擊下，社福經費需求將會大幅增加，此將對窮政府形成很大之壓力。惟根據主計總處之估計，目前台灣超額儲蓄高達二．六一兆元，壽險業可運用資金高達十五．八兆元。若政府能趁機建立ＳＩＢ制度，引進民間資金，補政府預算之不足，則不僅可擴大社會服務，增進國民福祉，且可促進經濟發展。建議政府選擇有國際案例、預期可獲得大量成本節省、以及可有效發揮社會效益者，如：降低罪犯再犯率、受保護兒童之安置、特殊教育、長期照護、弱勢族群住宅、遊民安居與就業等作為先驅計畫；並且建議在國發會成立一個ＳＩＢ小組，從事ＳＩＢ法制、ＳＩＢ方案結構、運作模式、評估系統、以及擬訂短、中、長程之ＳＩＢ計畫。

（作者為中央研究院退休研究員）