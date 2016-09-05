《自由廣場》國民黨本土化 起手架式不錯

◎ 董森霖

這次國民黨全代會最大的賣點是：中央通過「自說自話」的新政綱，卻連郝龍斌、謝龍介、賴士葆都不認同，青年團長蕭敬嚴也質疑這是向更少數的民意靠攏。而繼立院黨團要求「自主」後，地方亦提案在一年內全面推動各級黨部主委，由黨員直選產生，顯然是國民黨內本土派反撲中央成功，若勢頭不變，則未來國民黨中央趨於弱化應可預期，此也將是「國民黨本土化」的先兆，值得關注。

同時，吳敦義前副總統表達了對洪秀柱主席新政綱刪除「一中各表」的不妥、不滿，可說是黨內的「空谷跫音」。吳敦義堅持「九二共識」與「一中各表」必須聯合在一起，不管堅持「九二共識、一中各表」，或堅持「一中各表、九二共識」，這八個字不能拆開的。他認為「各自表述、一個中國」還不是最適當的，最適當的是「一個中國、各自表述」。由此顯然可見吳敦義在政治智慧上要比洪秀柱高明得多，也使得明年黨主席改選洪能否續任出現更不確定因素。

國民黨在兩次大選崩敗，從未見高層核心有任何的懺悔和反省檢討，卻只知竭力維護自己既得利益（含十八％、黨職轉公職年資等），現連黨產都被追討，黨員越來越看不下去，話也越講越尖銳，有的黨代表就在會中表示「中央不團結，還鬧總統開除國會議長黨籍的醜聞」。現在，連年金改革上街頭，或蔡英文百天民調下降，國民黨的支持度和信賴度都未見增加，可說是「能否再起」的一大警訊！

國民黨的黨國體質長年由上而下，但從此次全代會中的六百多位黨代表提案建請直轄市、縣（市）黨部主委應改由黨員直選案，能在中央阻擋不及下通過，當是國民黨朝民主化、多元化、自主性的「起手式」，以扮演台灣最佳在野黨角色，則是值得期待的。

（作者曾任國民黨特種黨部委員，台北市民）