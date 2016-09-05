《自由廣場》小英做得不好嗎？

◎ 陳莉卿

小英做的好不好？這是最近她就職百日以來各家媒體、名嘴與民眾熱烈討論的話題。大家紛紛拿出諸如髮夾彎、死亡交叉、老藍男等各種驚聳的名詞進行批評，有的嬉笑怒罵，有的幸災樂禍，更多的是捲起袖子開始對小英下起指導棋。深藍的朋友因為基本的政治取向不同，他們的批評就不在此討論了。我只是想以一個屬於淺綠的中間選民身分，談談個人感想。

許多深綠前輩為台灣民主發展的付出令人敬佩，但是小英能夠完全執政，除了馬政府的怠惰顢頇幫了大忙，就是廣大的中間選民選擇相信小英的理性堅持與未來願景。所以當有深綠朋友在小英面對許多藍營責難時還要跟著加碼批評說為何還用林全老藍男內閣？為何不馬上完全撤換所有的國營事業、官股銀行與事務官？為何不馬上積極推動加入聯合國？…我必須說當初就是因為支持小英「不整碗捧去」、「維持現狀」等溫和的訴求才會投她一票。尚有深綠教授批評小英「優柔鄉愿」，沒有光緒皇帝戊戌變法「衝決網羅」的氣魄與決心，但戊戌變法的結果如何呢？

再說，華航罷工、桃機淹水、雄三誤射、兆豐銀出包都該算在她的帳上？我想理性思考應知這些都是前政府留下的系統性問題，更何況我覺得新政府的危機處理雖非完美，但都還算妥當。

小英如果沒有「衝決網羅」的氣魄與決心，那麼她為何還要挑戰年金改革與勞工休假等這些超大馬蜂窩？更何況還有更具針對性的轉型正義與不當黨產條例的推動？

曾有記者問李登輝前總統對小英有何建言，他說目前沒有，因為他知道她可以做得很好。我想唯有當過總統的人，才知道要在台灣險惡的政經環境中取得平衡是如何的困難，而不會做出類似瞎子摸象式的批評。

深綠前輩固然望治心切，卻請不要落入親痛仇快的景況。我願意多給小英一些時間來逐步實現她的競選承諾（誰會不需要呢？）與其曇花一現的翻轉，我們更需要穩定的永續發展。我也希望小英總統知道，雖然唱衰的聲音很大，但是我相信絕大多數的中間選民仍然願意繼續當妳的靠山，默默的給妳支持。小英加油喔！

（作者為銀行經理退休，新竹市民）