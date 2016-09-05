◎ 林尚榮

「他（指勞工）做得了我的工作嗎？我的公文他看得懂嗎？」

李來希的這段話，讓我想起一位和他同齡的友人，國內頂尖大學畢業，公費留學，取得碩士返國後在公家機構任職，因為覺得太安逸，兩年後到民營製造業上班，成為勞工。友人是不是看得懂公文我不知道，但顯然的，當年大家背誦教科書上韓愈《師說》的「術業有專攻」，並沒有潛移默化這位「知識份子」對職業的正確認知：不同的專業對國家、社會有不同的貢獻。

李說，「我太太說像我這樣的人喔，在民間企業一定待得很好，如果是賣車子的，我一定是黃金推銷員！」的確，口才便給是推銷員的條件之一，但「恃才傲物，講話不留情面，常得罪同仁」（李共事過的同仁如此形容他），就個人職場經驗，這種人格特質並不適合當銷售員。反年金改革者推他為「代言人」，如為「抱團取暖」，這樣的大砲性格再好不過；若要與社會對話，就適得其反，因為低貶勞工的話語，不就是自己先點燃「職業對立」的火種！

李的話也呼應了反改革者的「領太多？你來考啊！」然而，李剛出社會的年代，平均而言公務員的門檻是相對現在為低的，相對其他行業的優勢是有保障以及有退休金—不過是微薄的，即便薪資也是。所謂信賴保護原則，當時是建構在這樣的背景下，讓人民做出適合自己生涯的選擇。

李過去曾公開嗆主張砍「十八趴」優惠存款的關中，已經退了、領了的他又說支持軍公教退休制度朝「多繳、少領、晚退」去改。如今的公務員進入門檻比李當年還高，公僕也更難為，卻要「多、少、晚」，而當年門檻低，進公門好修行的，卻要求政府「不溯及既往」來維護既得利益，李的訴求，不就是反對者所謂的製造世代對立？

這樣的人理直氣壯上街頭，欠噓。

（作者為上市公司主管）