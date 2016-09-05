《自由廣場》古墓奇兵壞事！

◎ 林慧昌

週六看了新聞報導，之後又看到網友整理的遊行懶人包照片集，（https://www.wetalk.tw/thread-52924-1-1.html），很有感觸！尤其是那一張「台賊李登輝李遠哲…」「美國日本走狗蔡英文…」的照片，我很想請教主辦單位，你們是意圖挑起省籍對立嗎？年金和李登輝李遠哲有甚麼關係？然後國民黨主席、主席等等等一票人意興風發搶鏡頭，這是幫國民黨出氣嗎？你們別忘了，國民黨執政時也在改革年金啊！感覺上這遊行是被國民黨利用了！還是互相利用？

人人可以上街遊行抗議，這是自由台灣與極權中國最不一樣的地方！但是，如果要挑起省籍對立圖謀政治利益，則遊行隊伍裡面這支古墓奇兵，不但把自己放在民意的對立面、放在年輕人的對立面，更是陷害了民國八十四年以後就任的軍公教族群！

（作者任職金融業，新北市民）

◎ 魏錦源

九三軍公教遊行，洪秀柱、郝柏村、郝龍斌、胡志強帶頭下，一片旗海中，夾雜著「美國日本走狗蔡英文滾出台灣」的標語，看來就像是國民黨頭頭在辦政黨鬥爭的反撲。

軍公教年金的不公不義，本質上就是國民黨長期執政下，用國家資源政策性買票鞏固政權的陰謀。在這種窩心照顧下，許多軍公教潛意識根深柢固都認為是在吃國民黨的頭路，由於受惠人數眾多，時間長久，即便二○○○年阿扁總統執政，在國會未能過半下，無心也無力進行大刀闊斧改革。隨著人口老化退休族漸增，退撫基金陸續瀕臨破產，馬英九二○一二年才煞有其事高喊今天不改革，明天會後悔，透過掌控的行政立法司法組成年金改革小組，限三個月提出，結果卻是虛晃一招，欺騙社會。

為了國家財政及世代正義，也為了砍斷國民黨與軍公教「黨國不分」的曖昧遺毒，年金改革一定要貫徹執行。殷切期待小英政府能夠積極因應，年金改革不准失敗！

（作者為水處理業者，台北市民）