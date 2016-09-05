《自由廣場》走狗？軍公教遊行怎麼啦？

◎ 李玲茹

由監督年金改革行動聯盟發起的九三「反污名、要尊嚴」遊行中，赫然出現「美國日本走狗蔡英文滾出台灣」的布條。看了讓人感到莫名其妙，到底是誰在污名化誰？你不准別人污衊你，你可污衊別人，不知這是何種道理？總統是透過人民直接選舉產生的，拉個標語要人滾出去，是否太幼稚、可笑？

前些時候，洪素珠辱罵老榮民為「中國難民」，引起深藍與特定媒體的撻伐。如果以此為標準，對這種以「美國日本走狗」污衊蔡總統的舉動，綠營是否也要站出來口誅筆伐？當然不宜如此，否則台灣社會恐自亂陣腳，永無寧日。

集會遊行是人民的基本權利，監督年金改革行動聯盟發動的「反污名、要尊嚴」大遊行，全民應以平常心看待，然而當中國國民黨主席洪秀柱與諸高級黨工陸續出現之後，開始讓人「感覺怪怪的」！猶記得國民黨籍的前總統馬英九曾說：「年金改革，今天不做，明天就會後悔。」後來由於國民黨政府擔心衝擊到傳統鐵票，一直不敢動這個區塊。國民黨無法解決，現新政府為避免年金拖累國家財政，積極溝通處理。國民黨有何資格出來攪和？現在一夥人大剌剌跑出來，逆民意而行，令人不解。

筆者以為，年金問題，攸關國家未來發展，任何政黨不宜反改革，或企圖從中獲取政治能量，否則可能遭到主流民意的唾棄。

（作者曾任職出版業，現專事寫作，台中市民）